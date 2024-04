-Las bodegas, abastos, pulperías o tiendas como le dicen en Maracaibo, que durante años han sido parte de las zonas populares, han tenido que sortear las dificultades provocadas por la crisis económica en el país para negarse a desaparecer y los “mandaderos” que en su mayoría son niños y adolescentes, a recibir su “ñapa” nuevamente.

Los abastos de la vieja Maracaibo donde “la ñapa” era casí obligada Foto: Cortesía

En nuestro país las bodegas han sido siempre un centro nervioso de las actividades del barrio, urbanización o sector popular y específicamente en Maracaibo el “tendero” siempre ha tenido una categoría tan igual como la del barbero, farmacéutico, mesonero u otra actividad y se le ha considerado y respetado.

Las bodegas maracaiberas en las residencias. Foto: Will Marval

Muchas de las famosas tiendas fueron desapareciendo también con el soplo del progreso hacia tiempos atrás, hasta hace poco que nuevamente han proliferado y se ven los porches de las viviendas, los cuartos delanteros o garajes convertidos en “tienditas” con ventas de cualquier cosa.

De los primeros abastos de Maracaibo , un ícono de la ciudad. Foto: Cortesía

Hay muchas de estas tiendas en Venezuela pero las de Maracaibo tienen la particularidad de que todos los que acuden a diario a comprar se conocen y entablan conversaciones casi con temas de rutina. Son pequeños negocios, generalmente familiares que satisfacen la demanda de lo que normalmente necesitan los habitantes del sector para el diario sustento y resolver los servicios de la cotidianidad.

Toman cualquier espacio de la casa para la venta. Foto: Will Marval

Con ellas regresaron también los lugares de “citas” , aquello de que, “nos vemos en la carnicería del Negro”, las tertulias vespertinas o nocturnas entre los consumidores que acuden a ellas y en medio de sus compras sueltan cualquier “brollo” (comentario) sobre determinada persona, bueno o malo que muchas veces es el tema principal cuandi dicen: “déjamelo fiao y te lo pago el 15”, o sea, “decime el brollo que yo no se lo digo a nadie”.

Con la nueva tecnología

Cualquier cosa se puede escuchar en el mostrador. Esta mañana fui y decían que “la hija de Erminda salió preñada y no la dejaban venir pa la tienda para que no le vieran la barriga”. “Yo después te cuento, te paso un mensaje”, le dice una señora a otra. ¿Y vos no sabias que Joaquín se ganó una “polla” y la mujer lo botó porque llevaba cuatro días bebiendo con una chica y no aparece?, soltó otra vecina al llegar al mostrador y el tendero extrañado le responde : ¿Si? “se ganó como $ 4 mil y no le han vuelto a ver la cara y no le ha dado medio a ella (esposa). “Ya debe estar limpio (sin dinero), porque el no tiene buen físico, parece un zancudo e playa y andaba con una “prepago” que parecía sacada de revista porno. Eso es lo que dicen, agregó.

Otros compradores rutinarios de las bodegas preguntan cuando va a llegar agua al sector y otros si se fue la luz por su casa y si vuelve. En las mañanas los mostradores full de vecinos y entre las interrogantes están, cuando van a entregar las bolsas Clap y los bonos de la Patria del mes. Este es el diálogo rutinario que se escucha diariamente.

“Te tengo el último, dijo una vecina en el abasto El Pelotal y los que estaban ahí pararon las orejas. “Fijate, y que vieron a Moisés el que trabaja en la barbería ebajo del elevado, que estaba en una fiesta en una granja y cuando se “rascó” se pintó y vistió de mujer y se le sentaba a los hombres en las piernas y bailaba como Juana la Cubana.

Eso y que fue un escandalo porque siempre se le vio serio en su casa y con los compañeros de trabajo. Todo el mundo se reía de ver a la mujerona y le sacaban fotos y tomaban videos y fueron a llamar a la esposa ya en la madrugada y que lo sacó a golpes del sitio y gritaba: “Lo que me faltaba pues, una vieja del otro lado en mi casa”. Las noticias corrieron como polvora.

La tecnología y la economía a todos los niveles, ha llegado hasta las pulperías y bodegas zulianas que ahora hasta las “ñapas” se la dan los vendedores a sus clientes en efectivo y si tiene que contarle algo en secreto, es decir, algún “brollito”, le dice: “tranquilo, yo te lo paso un Whatsapp”.

Los garaje en muchas viviendas de Maracaibo son sitios de venta de comida. Foto: Javier Sánchez

Los negocios que generalmente se colocaban en esquinas de las barriadas con largos mostradores y vitrinas para exhibir los dulces en una parte y en otra los productos a precios solidarios de quienes hacen grandes compras, regresaron nuevamente a las parroquias más populares donde cuadras enteras de viviendas se han convertido en estos negocios,con ventas de pasteles, tequeños, pollo asado y parrillas.

Como en los viejos tiempos

Recordamos aquellos abastos tradicionales que resultaron para muchas familias la “solución ” diaria en la compra del día, tales como “La Bélgica Alpina”, Las 15 letras”, “Loco Lindo”, “Entra Manuel”, “El Saladillo” entre muchas otras reconocidas por la colectividad

Así como estas, en los barrios ya se han vuelto famosas algunas que le resuelven la vida al vecindario en estos tiempos de crisis con aquello de “compre hoy y pague mañana”, o como cuando se escuchaba decir: “me lo anotaís por ahí” y el expendedor sacaba su cuaderno y lápiz para hacerlo y hoy en tiempos modernos se registra en el computador en la lista de deudores o siendo más práctico en el celular.

Aun cuando se ha notado que se mantienen los niveles de inflación sin una mayor escalada,se continúa registrando un aumento en los precios de los principales rubros de la dieta diaria.

Esta distorsión de la economía, no ha sido un obstáculo para que se evidencie el resurgir de las bodegas en los diferentes sectores de Maracaibo y el resto del Zulia. Muchos que estuvieron cerrados o simplemente desolados hasta el 2019 porque no vendían casi productos, parecen resurgir de las cenizas nuevamente, abastecidos y con un flujo diario de clientes y cancelaciones con puntos de venta bancario y la modalidad Biopago, algo que hace años atrás era impensable.

Estos comercios volvieron con tanta fuerza que ahora no sólo ofrecen los alimentos básicos como harina de maíz, leche, azúcar o margarina, sino que también tienen a disposición productos de aseo personal, medicamentos, embutidos y hasta productos de belleza y una que otra cervecita pa el calor.

Seguridad y comodidad

Para Nelson Maldonado que quedó sin empleo desde la pandemia resultó fácil modificar su casa en el barrio Cuatricentenario al oeste de Maracaibo para “montar” su tienda. Asegura que vende lo que más compa en este momento la gente, que es comida y bebida y que representa para el un empleo más comodo y seguro .

Benjamín Duarte que vende productos de limpieza coincide con Maldonado y asegura que tiene clientes a quienes les da hasta la “ñapa” ( un poco más de producto) por el tiempo que lleva ofreciéndole enjuague, ambientadores y lavaplatos.

En las bodegas se vende desde plátanos. Foto: Will Marval

Descanso con la familia

María Suárez ayuda a su esposo atender su “Tiendita” en el barrio Maracaibo Oeste y considera que es preferible vender en el garaje de su vivienda donde su familia ayuda y no tener que andar en la calle expuesta al delito. “Aquí en la casa cerramos en horas del mediodía para descansar y en la tarde hasta las 8 pm o 9pm que se cierra hasta el otro día sin problemas”.

Jorge Muñoz dijo:”Retomamos el negocio porque hemos visto que la cosa ha emparejao”.

Queda algo de ganancia

El joven Alberto Muñoz atendía una zapatería en el centro y reunió una plata y montó una bodega en su casa. Reconoce que aun cuando ahora es más factible que hace años mantener una bodega, de igual forma no es muy fácil porque se debe “caminar bastante” para conseguir mercancía “a buen precio”.

“Hay que ser perseverante , sí se consiguen productos más económicos, sí se puede mantener una bodega y siempre va quedando algo de ganancia”, acotó.

