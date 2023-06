Desde España recorriendo el mundo en su moto Charly Sinewan llega a nuestra bella Venezuela

116842

Hace 6 días el motero español Charly Sinewan arribó a nuestra Patria.

“En el capítulo de hoy entro en Venezuela, país no sé cuántos de la vuelta al mundo interminable. Después de tediosos trámites y de unos primeros kilómetros con varios retenes policiales, llego a una ciudad llamada San Cristóbal, donde tomo una decisión importante y necesaria para el canal y para el viaje. Si veis el vídeo hasta el final sabréis de qué se trata. Gracias por tan buena compañía”.

“Entro por fin en Venezuela y recorro los primeros kilómetros con los ojos bien abiertos porque sé que estoy en un país que por sus circunstancias de los últimos años es diferente. Lo que más me preocupa en este momento es la escasez de gasolina, teniendo en cuenta la ruta que tengo en mente. Pero además me va a tocar sufrir las malas conexiones a internet y otra serie de cosas que me hacen tomar una decisión importante tanto para el viaje, como para el canal. Si os quedáis hasta el final sabréis de qué se trata”, manifestó.

