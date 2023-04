77402

Las tareas que se hacen en casa son muy importantes, pero pueden llevarte horas si no te organizas.. Sin embargo, hay algunos consejos para ahorrar tiempo en la limpieza diaria del hogar que puedes seguir, para administrar mejor tu tiempo libre.

Lavar la ropa, cocina, ordenar y la limpieza diaria, son actividades domésticas que no puedes postergar por mucho tiempo. Incluso, cuando consultas las opiniones marcas de muebles antes de comprarlos, buscas la manera de que sean fáciles de limpiar.

Las mamás y las abuelas dicen que los quehaceres del hogar nunca terminan, y no es hasta que te toca hacerlos que te das cuenta que es así realmente.

¿Cuánto tiempo le dedicas a la limpieza diaria del hogar?

Probablemente no te hayas dado cuenta, pero quizás estás dedicando más tiempo del que deberías a limpiar y ordenar la casa. A veces este tipo de tareas se hacen eternas porque no hay mucha planificación, o quizás también porque lo has postergado mucho tiempo, bien sea porque no te gusta, por tener mucho trabajo, u otras razones.

A veces la razón por la que te toma mucho tiempo hacer la limpieza diaria del hogar tiene que ver contigo, bien sea por falta de organización, por no saber cómo hacerlo o por no tener la energía.

A veces la razón por la que te toma mucho tiempo hacer la limpieza diaria del hogar tiene que ver contigo, bien sea por falta de organización, por no saber cómo hacerlo o por no tener la energía. Así que si estás dedicando más tiempo del que quisieras, entonces quizás sea momento de seguir algunos consejos para ahorrar tiempo al hacer esta tarea.

Guía para ahorrar tiempo en la limpieza diaria del hogar

Una casa que está limpia, probablemente no tendrá un buen ambiente, habrá malos hábitos de higiene y no será precisamente confortable.

El trabajo, la escuela, la rutina y el ritmo de vida tan rápido que llevas diariamente, puede que te haga muy complicada hacer ciertas tareas en la casa. Sin duda, limpiar es una de ellas, así que a continuación verás algunas ideas para ahorrar tiempo en la limpieza diaria del hogar.

Desecha lo que ya no uses

En ocasiones, algo que limita a las personas a hacer la limpieza del hogar en menos tiempo, es tener muchas cosas en la casa que ni siquiera se usan. Si tienes muebles, cajas, adornos, u otra cosa que ya no utilizas, entonces puedes venderlas, regalarlas o donarlas.

Esto te dará mucho espacio y serán mucho menos cosas las que tengas que acumular y por ende, también limpiar.

No pospongas la limpieza

Entre más tiempo pospongas las tareas de limpieza, más tiempo te llevará hacerlas. Una manera de ahorrar tiempo en la limpieza diaria del hogar, es precisamente eso, que lo hagas a diario.

Con esto queremos decir, que no dejes que se acumule el desorden y el sucio. Una buena técnica es limpiar la cocina o el baño apenas termines de usarlo; de esta manera, ya no tendrás que hacerlo más adelante, o al menos no todo al mismo tiempo.

Divide la tarea de limpieza por áreas de la casa

Si te dedicas a hacer la limpieza diaria en el hogar primero en una habitación y luego en otra, ahorrarás mucho tiempo al limpiar. Puedes empezar por los dormitorios, luego seguir con la cocina, luego con el baño, etc.

Esto hará que puedas dejar un área limpia por completo y así poder seguir con la otra. Si decides limpiar todo simultáneamente, te llevará más tiempo y al final no tendrás ninguna de las áreas limpias.

Evita el desorden

Si no se crea un hábito de orden en la casa por parte de todos los miembros que viven en ella, más tendrás que limpiar y ordenar más adelante. Mantener las cosas en su lugar y limpiarlas o lavarlas inmediatamente después de usarlas, te evitará trabajo más adelante y por supuesto, podrás ahorrar tiempo en la limpieza diaria del hogar.

Es importante involucrar a todas las personas que convivan en la casa, para que sea mucho más fácil y rápida la rutina de limpieza. Si todos trabajan al mismo tiempo, o colaboran limpiando cada uno su espacio, tu hogar estará limpio por mucho más tiempo y tendrás más tiempo libre.

Usa productos de limpieza de calidad

Algunos por ahorrar dinero compran productos de limpieza que no son tan efectivos. Eso a la larga hará que pases más tiempo limpiando porque no son tan eficientes, necesitarás usar más cantidad del producto y por lo tanto gastar mucho más dinero en ellos.

Esto puede ayudarte a elegir no solo los más efectivos, sino también los más recomendados para el tipo de muebles que tengas.

Las tareas domésticas no son precisamente las más agradables de hacer, por lo que seguramente lo querrás hacer rápido. Tomando en cuenta estos consejos para ahorrar tiempo en la limpieza diaria del hogar, seguramente mantendrás tu casa reluciente y podrás disfrutar de mucho más tiempo libre.