5 razones clave por las que un espacio ordenado es un espacio pacífico

Hay personas obsesivas con el orden y otras que no logran tener un espacio organizado una vez a la semana (el día que limpia) y esto, incluso es motivo de muchas disputas entre los miembros que comparten el mismo techo.

La verdad es que mantener el espacio como los elementos que se pueden encontrar aquí tiene un sinfín de ventajas para tu bienestar entre las que se encuentran especialmente la paz y la tranquilidad.

Razones para tener tus espacios ordenados

Todos sabemos que el desorden trae consigo estrés, ansiedad y cansancio. Por eso te enumeramos las que un espacio ordenado es un espacio pacífico:

1.- Te ayuda recuperar el orden mental

Tu mente lo pide a gritos porque un espacio ordenado puede ser lo primero que necesitamos para que la paz y la tranquilidad lleguen a nuestra vida. Te ayuda a recuperar la paz y la energía y este es el primer movimiento que nos acerca a la felicidad o al menos a la armonía.

2.- Un armario ordenado nos trae paz

Muchos somos acumuladores compulsivos y tenemos un apego por cosas que realmente no necesitamos y que tenemos atesoradas por ahí, demostrando un apego al pasado que no es nada cercano a la paz. De hecho, los especialistas recomiendan que todo lo que no se use debe desecharse para mantener un ambiente libre de obstáculos y una mente más despejada.

3.- Podemos evitar estresarnos con solo mirar a nuestro alrededor

Mirar a nuestro alrededor y encontrar una casa donde nada está en su sitio, donde hay platos sucios y ropa tirada en cualquier parte es sinónimo de estrés por lo que esta es una razón clave más por la que un espacio ordenado es un espacio pacífico.

4.- Mejora la concentración

Hay más beneficios en la organización que en el desorden, este último obstruye la capacidad de concentración, mientras que, por el contrarios, un espacio ordenado es un espacio pacífico libre para que las ideas fluyan con naturalidad, Las personas en espacios libres de desorden se muestran menos distraídas y más productivas.

5.- Ayuda a dormir mejor

La paz que transmite un espacio pacífico ayuda a tener un sueño más tranquilo y reparador. Incluso, las personas que tienen la costumbre de hacer la capa todos los días en la mañana tienen más posibilidades de tener un descanso tranquilo. Nuevamente, el orden es sinónimo de paz.

Los canapés pueden ayudar muchísimo a la organización

Hay elementos que muchas veces pasamos por alto y que nos ayudan en la organización. Este es el caso de los canapés que nos pueden ayudar a guardar cosas que no usamos con regularidad y, por lo tanto, mantener un ambiente más organizado en la casa.

En el contexto de lo que es la organización y el almacenamiento que podemos tener en la casa, los “canapés” son camas con espacio de almacenamiento integrado. Éstas “canapés abatibles” y muy populares por su funcionalidad especialmente en espacios reducidos o en toda vivienda que amerite lugares de almacenamiento extra. Aquí te explicamos un poco más:

Se trata de estructuras de cama que tienen un marco robusto y un área de almacenamiento debajo del colchón, espacio que suele estar oculto y es accesible mediante una base que se levanta con mecanismos de fácil manejo.

Estas estructuras son perfectas para guardar elementos como ropa de cama y maletas, así como ropa de temporada o cualquier otro artículo que no se use frecuentemente.

Al lograr guardar estos objetos, los canapés permiten un orden se relaciona inmediatamente con la paz mental. Además de lo anterior, estos objetos maximizan los espacios y ayudan a mantener el orden, contribuyendo a un ambiente más tranquilo y relajante.