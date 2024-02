Cosmonauta ruso establece nuevo récord de mayor tiempo acumulado en el espacio

225031

El cosmonauta ruso Oleg Kononenko ha batido el récord mundial de mayor tiempo acumulado en el espacio, informó el domingo la agencia espacial rusa Roscosmos.

El hombre de 59 años ha pasado ya más de 878 días y 12 horas en el espacio, superando a su compatriota ruso Gennady Padalka, quien estableció el récord anterior de 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en 2015.

Kononenko ha realizado cinco viajes a la Estación Espacial Internacional, desde 2008.

Hablando con la agencia estatal de noticias rusa TASS, el ingeniero dijo que cada viaje a la ISS requería una preparación cuidadosa debido a las constantes actualizaciones de la estación, pero que la vida como cosmonauta era un sueño de la infancia hecho realidad.

“Vuelo al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y aspirado a ser cosmonauta desde que era niño. Ese interés, la oportunidad de volar al espacio, vivir y trabajar en órbita, me motiva a seguir volando”, dijo a TASS.

El actual viaje de Kononenko a la ISS comenzó el 15 de septiembre de 2023, cuando se lanzó junto con el astronauta de la Nasa Loral O’Hara y su compatriota de Roscosmos Nikolai Chub. Al finalizar esta expedición, se espera que el cosmonauta se convierta en la primera persona en acumular mil días en el espacio.

La Estación Espacial Internacional es una de las pocas áreas en las que Estados Unidos y Rusia todavía cooperan estrechamente tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022. Roscosmos anunció en diciembre que se había ampliado su programa de vuelos cruzados con la Nasa para transportar astronautas a la ISS. hasta 2025.

AP