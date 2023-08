Cinco grandes del espectáculo nacidos el 3 de agosto

136753

Manuel Esperón González (Ciudad de México, 3 de agosto de 1911-Cuernavaca, 13 de febrero de 2011),1​ conocido como Manuel Esperón, fue un músico y actor mexicano de la época de oro del cine mexicano. En la mayoría países de habla hispana se conocen sus canciones Amorcito corazón, Flor de azalea, Ay Jalisco, No Te Rajes y No volveré, traducidas a otros idiomas y grabados por numerosos intérpretes.

Antonio Lauro

Antonio Lauro (Ciudad Bolívar, Venezuela, 3 de agosto de 1917-Caracas, 18 de abril de 1986), fue un intérprete venezolano y uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo xx.

En 1922 comienza sus estudios académicos en la escuela privada Sagrado Corazón de Jesús, en Ciudad Bolívar y, un año después es cambiado al Liceo Guayana en donde recibe clases del maestro César Fragachán por tres años. En octubre de 1926, la familia se traslada a Caracas. Viven inicialmente en la casa de los abuelos maternos, quienes no veian con buenos ojos que Lauro manifestase interés por aprender algún instrumento musical, al mismo tiempo que rechazaba los estudios académicos.

Tony Bennett

Anthony Dominick Benedetto (Nueva York, 3 de agosto de 1926-Nueva York, 21 de julio de 2023),2​ conocido artísticamente como Tony Bennett, fue un cantante estadounidense y uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo xx, que se mantuvo en activo tanto en recitales en vivo como en grabaciones discográficas hasta su retirada en 2021, a los 95 años de edad. Recordado por éxitos como “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco”, su repertorio se basa en estándares o canciones clásicas de la música popular estadounidense, mayormente baladas y jazz.

Luchó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial como un soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo. Posteriormente, desarrolló su técnica de canto, firmó con Columbia Records y tuvo su primera canción popular número uno con “Because of You” (“A causa de ti”) en 1951. Varios éxitos como “Rags to Riches” siguieron a principios de 1953. Luego refinó su enfoque, para abarcar el canto de jazz. Alcanzó un pico artístico a fines de la década de 1950 con álbumes como The Beat of My Heart y Basie Swings, Bennett Sings. En 1962, Bennett grabó su canción principal , “I Left My Heart in San Francisco”. Su carrera y su vida personal experimentaron una recesión prolongada durante el apogeo de la era de la música rock. Tras una prolongada crisis en las décadas de 1970-80 por problemas personales y por el cambio de las modas musicales, Bennett regresó a fines de los años ochenta y noventa, sacando álbumes de discos de oro nuevamente y expandiendo su alcance a la generación MTV, manteniendo intacto su estilo musical.

Elio Roca

Roberto Orlando Bracone Macceialli (Sáenz Peña, Chaco; 3 de agosto de 1943-Resistencia, Chaco; 19 de diciembre de 2021),1​2​ más conocido como Elio Roca, fue un cantante y político argentino.

Lanzó su álbum debut, Bella, bionda, Carina, en 1965. Fue conocido por los sencillos «Como deseo ser tu amor», «Te necesito tanto, amor» y «Yo quiero dibujarte».3​Además de cantar, también trabajó como actor en varias películas argentinas.

Nino Bravo

Luis Manuel Ferri Llopis (Ayelo de Malferit, Valencia, 3 de agosto de 1944-Villarrubio, Cuenca, 16 de abril de 1973),​ más conocido artísticamente como Nino Bravo, fue un cantante español.

El éxito le llegó en el verano de 1969 cuando Augusto Algueró le dio Te quiero, te quiero, canción creada para la película argentina Kuma Ching interpretada con letra distinta por Lola Flores y que por distintas causas, aun teniéndola grabada la actriz Carmen Sevilla y el cantante Raphael, no había triunfado en el mercado discográfico. A Te quiero, te quiero le siguieron Voy buscando (1969), Esa será mi casa, Puerta de amor, Perdona (1970), Mi gran amor (1971), Noelia, Mi querida mamá, Cartas amarillas, Un beso y una flor, Mi tierra, Carolina y Libre (1972), entre otras. Como canción póstuma, también se hizo famosa América, América (1973).

