Chris Hemsworth regresó a España para presentar Tyler Rake 2

Chris Hemsworth regresó a España para presentar su nuevo trabajo, Tyler Rake 2, una cinta que protagoniza y que se podrá ver en Netflix a partir del 16 de junio.

El australiano vuelve a ponerse en la piel de Tyler Rake, un agente de élite que se ve envuelto en una nueva trama que remueve su pasado, publicó msn.com

Hemsworth aprovechó su paso por Madrid para hacer una intensa promoción de su proyecto que en español es Misión de rescate 2.

Aunque hace unos meses eran muchos los que pensaban que el protagonista de Thor iba a retirarse del cine, no fue así.

El intérprete habló sobre expectativas del arduo rodaje del plano secuencia de 21 minutos con el que arranca la película. Además, de cómo afronta su carrera ahora que esta a punto de cumplir 40 años.

El encargado de dar vida a Thor aseguró: “cuando empiezas, intentas trabajar sin parar porque es una profesión impredecible y el teléfono puede dejar de sonar. Eso provoca mucha inseguridad y es difícil decir que no”.

“Pero ahora tengo una posición más estable y no quiero trabajar por trabajar, necesito que los proyectos tengan un valor”, refirió.

De acuerdo a Cinema, sobre la película el actor relató:

“La presión y la autoexigencia siempre están, sobre todo por los fans, pero esa presión fue una motivación extra para ir aún más lejos, elevar la acción y sumergirnos en el pasado y el tormento de Rake.

Chris añadió: “Hemos dado lo mejor de nosotros mismos para hacer una película que nos enorgullece y que es mejor que la primera en todos los sentidos”.

“El entrenamiento para este personaje es muy diferente al que hago para Thor. Tengo que abordar el oner como un atleta: aprender la coreografía, ensayar y conocer cada plano por si pasa algo inesperado y peligroso”, refirió.

Asimismo, el artista continuó: “Para la escena de la cárcel, rodamos en invierno en la República Checa, nevando, con compañeros con Covid. Tuvimos que improvisar mucho, fue como estar en un combate de verdad”.

Chris Hemsworth hizo aclaratoria sobre su estado de salud



El motivo está en Limitless, una serie documental que rodó en 2022 y que le hizo enfrentarse a los límites de la existencia para entender el secreto para alargar la vida, reseñó Infobae.

Durante el rodaje de la misma, Chris Hemsworth descubrió que tiene una predisposición genética a padecer Alzheimer.

Según la estrella, descubrirlo no fue fácil y utilizó la información para cuidarse más e intentar que la enfermedad no llegue a producirse.

“Yo asumí esa información (la predisposición al Alzhéimer) para mantenerme en forma, comer saludable y hacer todo lo posible para que no me pase. Esto es solo una señal de alerta. Lo que pasa es que justo dije que me iba a tomar un descanso y los tabloides relacionaron esas dos cosas, pero no era así. Está bien poderlo aclarar aquí”.

Está casado desde hace más de una década con Elsa Pataky, es padre de tres niños, India Rose, de 10 años, y los mellizos Tristan y Sasha, de 8.

El artista aseguró en entrevista con el Hormiguero que sus hijos dominan el idioma español, pero él no.

“Mi mujer me enseña. Es vergonzoso, y es peor cada vez que intento hablarles a mis hijos porque se ríen de mí. Ellos hablan fluido en inglés y el español y les gusta que yo quede mal hablando en español”.