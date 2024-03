Céline Dion reapareció bailando en un partido de hockey

251032

La cantante Céline Dion reapareció bailando el tema, ‘Livin on a Prayer’de Bon Jovi, en un partido de hockey en Estados Unidos, tras pasar por problemas de salud, reafirmando estar recuperándose satisfactoriamente.

Céline causó conmoción en las redes sociales, al verse entusiasta al mostrar el control que tiene sobre sus músculos, los internautas viralizaron los videos dónde ella aparece en la pantalla gigante sonriendo y saludando al público.

La intérprete de My Heart Will Go On y All by Myself estaba acompañada de sus hijos gemelos de 13 años de edad, Nelson y Eddy. Además, previamente a disfrutar del partido, la canadiense pudo conocer al equipo de los Bruins de Boston gracias a la revelación de la alineación del partido de una forma única y divertida.

Los seguidores de la cantante mostraron su sorpresa y alegría al ver el “avance” que ha tenido tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Es importante resaltar que, en días pasados, la cantante publicó una fotografía que tenía como principal objetivo enviar un mensaje de apoyo y fortaleza a todas las personas que son víctimas del mismo síndrome.

Yorgelis Labarca/pasante

Noticia al Día