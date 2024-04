Catherine Fulop: Envejecer es horrible

255889

En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de su boda con Osvaldo Sabatini, Catherine Fulop confesó en una entrevista a un medio argentino que no anhela actuar o estar activa en el mundo artístico.

La actriz venezolana, igualmente, señaló que envejecer le parece horrible.

“Me pasa algo raro porque yo antes era como que necesitaba de mi profesión para vivir, era como que necesitaba estar y ahora lo veo a la distancia y digo: ‘wao’. ¿Qué me pasa? Es como que sintiera que la pasión no está por eso, que antes me apasionaba”, reveló la caraqueña a la periodista argentina María Laura Santillán, del medio Infobae.

La protagonista de éxitos televisivos venezolanos como ‘Abigaíl’ (1998) destaca que anteriormente, si no asistía a un evento, no se veía en la portada de una revista, en el teatro o haciendo una telenovela, sentía que no existía. Ahora señala que no le pasa nada al no estar involucrada en estas actividades.

“Es estos días decía que la vejez apesta, pero no lo digo de una manera mala. Lo digo porque esto es como un juego cruel que alguien se inventó; nacemos, crecemos, nos encariñamos con la gente, la gente se envejece y muere. ¿Perdón? ¿A quién se le ocurrió este juego macabro de matar a nuestra gente querida, de irnos despidiendo, de que nuestro cuerpo se deteriore, de que nos duela todo? Sí, es muy linda, la seguridad que te dan los años, pero también te dan incertidumbres”, manifestó la venezolana, que admitió a Santillán que está en una especie de crisis existencial.

A pesar de todo eso, Fulop no perdió la oportunidad de celebrar el aniversario 26 de su boda con Osvaldo Sabatini, con quien ha compartido cerca de 30 años de su vida y con quien tiene dos hijas. Oriana, de 27 años, y Tiziana, de 24.

