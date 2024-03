Carlos Baute publicó fotos con todos sus hijos

248487

El cantante venezolano Carlos Baute se reconcilió con su hijo mayor, Jose Daniel, de 34 años, hace tres años después de haberle reconocido como hijo suyo hace más de una década.

El autor de éxitos como Quien te quiere como yo y Colgando en tus manos fue padre por primera vez con apenas 15 años de este niño, nacido de una relación de juventud con Náyera Arellán cuando todavía vivía en Caracas. Pasaron muchos años hasta que el artista lo reconoció como hijo suyo y después de todo este tiempo solo quiere recuperar el tiempo perdido.

Carlos Baute posó con sus cuatro hijos para celebrar esta unión en la revista ¡HOLA! Y ayer con motivo del Día del Padre publicó fotos con cada uno de ellos.

“Ser su padre es el mayor regalo que la vida me ha dado y no hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de cada uno de ustedes. Verlos crecer, aprender, superar obstáculos y alcanzar sus metas me llena de felicidad y me motiva a ser cada día un mejor padre para ustedes. ¡Les amo hijos! Felicidades a todos los padres”, señala junto a algunas de las mejores fotos de su álbum con sus hijos.

Además de José Daniel, que vino al mundo en 1990, el intérprete es padre de tres hijos Markuss, de siete años, Liene, de seis y Álisse; de cuatro años, junto a su esposa, Astrid Klisans, con quien lleva casado desde 2011 y una persona fundamental para que se produjera la reconciliación con su hijo mayor. ‘¡Siempre supe que este momento llegaría, y nada me hace más feliz! Cuenta siempre con nosotros José Daniel”, eran las palabras llenas de cariño de la esposa de Carlos Baute.

El reencuentro entre padre e hijo tuvo lugar el 20 de junio del 2020 en casa de un amigo del cantante en Jaen.

“Fue superemocionante, nos abrazamos primero, hubo mucha conexión, cariño, verdad y respeto. Luego, lágrimas de emoción”, señaló en ¡HOLA! El primer paso lo dio Carlos Baute que llamó por teléfono a su hijo para verle. “Me dijo que quería quedar conmigo. En principio, quedé en shock, la verdad, no me lo esperaba, pero a la vez sentí que el momento había llegado”, explicó en las páginas de nuestra revista José Daniel.

Noticia al Día/Información de HolaTV