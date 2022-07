Canciones de Bad Bunny y Rosalía entre la lista de favoritas de Barack Obama

julio 28, 2022 - 5:53 am

-En los últimos días, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó una playlist de sus canciones favoritas, a través de sus redes sociales.

Dejando ver sus gustos musicales y sus preferencias para este verano, en la publicación se pueden ver algunas canciones de artistas como Beyoncé, Prince, Joe Cocker y también canciones de Rosalía, Bad Bunny y los colombianos de Bomba Estéreo.

“Cada año me emociona compartir mi playlist de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas de sus comentarios”, escribió Obama en su cuenta de Twitter. “Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos“.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022