BTS anuncia que tomarán una pausa y provocan pérdidas por USD 1.550 millones en la Bolsa de Seúl

junio 15, 2022 - 5:33 pm

1891061

Los integrantes del grupo de K-pop anunciaron que perseguirán carreras solistas y la acción de la empresa que los maneja perdió casi el 25% de su valor en un solo día

Hybe, el grupo de comunicación detrás de la banda de K-Pop surcoreana BTS, vio desplomarse sus acciones en la Bolsa de Seúl después de que el grupo anunciara el martes que se separará temporalmente para que sus siete miembros puedan centrarse en sus carreras solistas.

Al cierre de la sesión, las acciones de la empresa 24,87% con respecto al cierre del martes hasta cambiarse a 145.000 wones la unidad. Las pérdidas a la capitalización bursátil de la empresa equivalen a unos USD 1.550 millones.

La empresa fundada por Bang Si-hyuk -el creador de la banda- abrió con una caída del 22,8% que fue agudizándose según avanzó la sesión y que llegó a ser del 27,27%, con sus títulos tocando su mínima valuación histórica de 140.000 wones por acción, antes de reducir pérdidas ligeramente.

A última hora del martes, los miembros de BTS subieron un vídeo en la plataforma YouTube en el que, para gran sorpresa de sus fans, anunciaron que se tomarían un descanso como grupo para centrarse en sus carreras solistas.

Los integrantes de la banda afirmaron que necesitaban un descanso tras años de trabajo agotador y que aprovecharán este lapso para ver las cosas con perspectiva.

Este periodo puede servir a su vez para que los siete miembros de BTS -RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook- aprovechen para cumplir con el servicio militar, que dura entre 18 y 21 meses y es obligatorio para todos los varones hábiles surcoreanos.

BTS: acciones en la Bolsa los hicieron millonarios

Cuando Hybe -que por entonces operaba con una estructura distinta y bajo el nombre Big Hit Entertainment- salió a bolsa en octubre de 2020, muchos analistas expresaron sus dudas sobre un activo cuya facturación dependía en más de un 90% de una de las pocas bandas que representaba por entonces, BTS.

Sin embargo, Hybe ha diversificado enormemente su actividad en los dos últimos años, ha adquirido nuevos sellos y tiene en cartera a bandas con aparente gran potencial, como el grupo femenino recién lanzado Le Serafim, además de haber iniciado la semana pasada una audición a nivel global para dar con una nueva banda masculina.

Al momento de la salida a Bolsa, la empresa detrás de BTS alcanzó un valor de mercado de USD 4.100 millones. Ese día los siete integrantes del grupo se volvieron millonarios, ya que en la operación les fueron entregadas acciones por un valor equivalente a los USD 8 millones para cada uno.

Enojo inversor

El anuncio de la separación no solo arrancó lágrimas a los fans de todas las edades, que la banda cuenta por millones. La inesperada noticia martes avivó la ira de los inversores de Hybe, que salió a bolsa hace dos años y cuyas acciones se desplomaron el miércoles, eliminando casi 2 billones de wones (USD 1.550 millones de dólares) de su valor de mercado.

“Han plantado dinamita en los corazones de los accionistas”, escribió uno en una plataforma de negociación de acciones de Samsung Securities, en referencia al título de una de las canciones más exitosas del grupo.

Las acciones de Hybe habían tenido un rendimiento relativamente pobre en los últimos meses, y el director ejecutivo de la empresa y algunos miembros de BTS se deshicieron de acciones por un total de 10.000 millones de wones (7,75 millones de dólares) en diciembre.

Todos los hombres surcoreanos sanos están sujetos a unos dos años de servicio militar, y el miembro más veterano de BTS, Jin, debe comenzar su servicio el próximo año.

Un proyecto de ley que impulsa la concesión de exenciones militares a artistas de renombre mundial está pendiente en el parlamento, en medio de un prolongado debate sobre si BTS merece beneficios similares a los que disfrutan los atletas deportivos.

Lee Ki-hoon, analista de Hana Financial Investment, escribió en un informe citado por Reuters que la falta de actividad pública de BTS, incluyendo el impacto del servicio militar, podría suponer una pérdida de ingresos de 750.000 millones de wones en 2023.

Si pero no

El sello discográfico de la banda de pop coreano BTS aseguró este miércoles que los integrantes seguirán trabajando junto a pesar de la pausa anunciada por los integrantes del popular grupo en la víspera.

«Harán simultáneamente proyectos individuales y de grupo», dijo a AFP un representante de la firma, mientras los títulos en la bolsa de Seúl caían un 27% en la sesión del miércoles.

BTS es el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos, un hito que consiguieron con Dynamite, la primera canción de BTS cantada completamente en inglés.

La noticia llega pocos días después de que el grupo lanzara Proof, un álbum antológico que incluía un nuevo sencillo, Yet To Come (The Most Beautiful Moment).

Lea también: BTS anuncia una «pausa» indefinida: Se enfocarán en sus proyectos en solitario

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae / AFP