Banco del Tesoro organizó feria para promover emprendimientos

mayo 7, 2022 - 7:39 pm

1881780

El equipo de Socialización Bancaria del Banco del Tesoro (BT) organizó una feria desde el pasado 4 hasta el 6 de mayo, con el objetivo de promover a los emprendedores que han recibido créditos.

De este modo se cumple el ciclo 4F del emprendimiento promovido por el Gobierno Nacional, que incluye formación, formalización, financiamiento y ferias.

El evento se instaló en la sede principal del banco, en El Rosal, Caracas, con la participación de 19 emprendedores del Distrito Capital y Miranda, en los rubros textil, panadería, pastelería, orfebrería y confección de calzado.

María Olivares, orfebre, creadora de la marca “Maryv”, comentó: “Le agradezco enormemente al Banco del Tesoro por financiar mi proyecto, yo no creía en solicitar un crédito bancario porque pensé que era engorroso y burocrático, pero no ha sido así, el banco me ha apoyado y facilitado los trámites del apoyo económico. Hoy cuento con un local de ventas y un taller”.

Por su parte, Cindy Soto, diseñadora de trajes de baño, contó que dirige su empresa junto a su familia. “Es un negocio en el que está involucrada toda la familia, mis padres, mis hermanas y ahora mi hija, cada uno pone su granito de arena para desarrollar la empresa y el Banco del Tesoro nos ha brindado capacitación y recursos para crecer”.

En este contexto, en el periodo de la pandemia Sarah Tochon, se aventuró a iniciar en su casa una empresa de repostería llamada “Alfajor Caracas”.

“El Banco del Tesoro me otorgó un crédito que me permitió comprar una batidora y con ella formar el emprendimiento que hoy sostiene a mi familia”, dijo Tochon. Agregó que actualmente está solicitando una segunda línea de financiamiento para expandir su proyecto.

El presidente de la institución financiera, Johann Álvarez Márquez, al visitar la exposición afirmó que “estas ferias de emprendedores representan para el banco la evidencia de que el venezolano está en la calle superándose y produciendo para contribuir al renacer de Venezuela y su recuperación económica”.

Añadió que los emprendedores venezolanos están ofertando productos de muy buena calidad, “estos son los emprendimientos que el Banco del Tesoro quiere apoyar para que crezcan y que sus empresas sean constituidas formalmente».

“Los emprendedores cuentan con todo el apoyo del Banco del Tesoro para que sean un instrumento que apalanque las fuerzas productivas de la nación, el compromiso de la banca nacional no es solo otorgar financiamiento, sino brindarle acompañamiento para que sigan creciendo sus empresas”, dijo el titular de la organización financiera.

A través del programa Tesoro Emprendedor, el BT abrió líneas de crédito a emprendedores nuevos y a aquellos que ya son clientes de la institución. El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento sin burocratización.

Prensa Banco del Tesoro