Avril Lavigne recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

septiembre 1, 2022 - 5:45 pm

La cantante de pop-punk Avril Lavigne, cuyo primer álbum Let go cumple dos décadas este 2022, fue condecorada el miércoles con una estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood.

“Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es una locura porque aún me acuerdo cuando paseaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría”, expresó la artista tras el reconocimiento.

La estrella de Lavigne es la número dos mil 731 en el Paseo de la Fama desde que se comenzó a impulsar a principios de la década de los sesenta como estrategia del artista Oliver Weismuller para dar un lavado de cara al barrio angelino de Hollywood.

La ícono del género pop-punk cuenta con una estrella en el reconocido bulevar mientras continúa con la gira de su disco Love sux, con el que ofrecerá una serie de conciertos en Japón a finales de año.

