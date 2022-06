Aseguran que Kim Kardashian se redujo su envidiable trasero

junio 26, 2022 - 5:55 pm

Las redes sociales estallan con la nueva apariencia de Kim Kardashian. Los cibernautas especulan que la socialité se sometió a un nuevo procedimiento quirúrgico, aunque esta vez, no para aumentarse nada o rejuvenecerse, sino para disminuirse su envidiable trasero.

En el año 2014, la figura principal del clan de las Kardashian impuso la moda de los cuerpos “curvilíneos” al someterse a una cirugía para que su trasero tomara la forma perfecta de un durazno, algo que marcó pauta en todo el mundo de la moda.

Ocho años después de aquel cambio radical, la celebridad estadounidense se habría sometido a una liposucción en su retaguardia, procedimiento contrario al que se sometió en el pasado, escribió el portal SoyCarmin.

A nivel mundial, el procedimiento quirúrgico en el trasero que Kim se hizo se llama BBL o “Brazilian Butt Lifting” y pese a sus riesgos, miles de mujeres en todo el mundo decidieron seguir sus pasos.

El “Brazilian Butt Lifting” consiste en transferir grasa de una parte del cuerpo y se inyecta en los muslos, caderas y glúteos. Esta es la opción ideal para las mujeres que buscan acentuar sus curvas como la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians”.

Por otra parte, la prensa internacional asegura que no es la única de las Kardashian que se sometió a la liposucción, afirmando que su hermana Klhoé también lo hizo.

Sin embargo, la socialité no se ha referido al tema. Aunque sus fans argumentan que su cuerpo se ve significativamente menos curvilíneo en las últimas fotos que posteó en sus redes sociales y, a su vez, Kim asegura que está en un régimen alimenticio para bajar de peso.

Cabe destacar que, desde hace algunas semanas, existen rumores que aseguran que Kim dañó el vestido original de Marilyn Monroe, el que utilizó en la Met Gala 2022 y que esto provocaría que la modelo se motive a bajar de peso y buscar una nueva figura.

