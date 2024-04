Ariadna Gutiérrez revela cómo superó el error de Steve Harvey en el Miss Universo

254336

Nueve años después del polémico momento en Miss Universo 2015, donde le arrebataron la corona de ganadora a Ariadna Gutiérrez, la reina colombiana finalmente ha decidido hablar.

En una entrevista hecha por “La Divaza”, durante su participación en “La Casa de los Famosos”, Gutiérrez se sincera sobre sus sentimientos durante ese fatídico evento y cómo ha logrado superarlo.

“Fue tanto lo que ensayamos, que era muy difícil que hubiera errores”, recuerda Gutiérrez. “Mientras tienes un teleprompter, un apuntador, una gente al frente, en un evento así, no hay margen de error, y menos en un concurso que han hecho por un montón de años”, dijo la joven colombiana.

La noche del 20 de diciembre de 2015, el presentador Steve Harvey cometió un error al anunciar a la ganadora. En un principio, mencionó a Gutiérrez como Miss Universo, coronándola y colocándole la banda. Sin embargo, segundos después, Harvey se retractó, declarando que la verdadera ganadora era Miss Filipinas, Pia Wurtzbach.

“Cuando dijo: ‘tengo que decir algo’, yo dije, este hombre va a terminar con un chiste, porque siempre que ensayábamos él hacía chistes y chistes”, relata Gutiérrez. “Lo acepté, llamaron a Filipinas, me quitaron la corona, la banda, lo acepté, pero quedé en shock. La gente me decía que no entregara nada. Lo acepté con dignidad, pero con resignación también”.

Gutiérrez afirma que el error de Harvey le arrebató un sueño que había perseguido durante años. Pero con el tiempo ha logrado superar la experiencia y enfocarse en otros proyectos.

Comentó que tras el incidente, le ofrecieron una cantidad de dinero, la cual no quiso revelar, aunque, aclaró que no lo aceptó, porque lo sintió como una humillación.

En la actualidad, Ariadna Gutiérrez se dedica a su carrera como modelo y empresaria. También se ha convertido en una voz importante en la lucha contra el acoso online y el bullying.

El error de Miss Universo 2015 sin duda marcó la vida de Ariadna Gutiérrez. Sin embargo, la reina colombiana ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente que ha logrado convertir una experiencia negativa en una oportunidad para crecer y convertirse en un ejemplo para otras.

Lee también: Ella es la primera representante de Arabia Saudita que participará en Miss Universo 2024

Noticia al Día/Información de El Coperante