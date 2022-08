Anthony Hopkins lanzará una colección de NFT inspirada en sus papeles cinematográficos

agosto 19, 2022 - 8:35 am

– El reconocido actor de Hollywood, Anthony Hopkins, lanzará su primera colección de NFT llamada ‘Eternal Collection‘, tras asociarse con la empresa de arte y entretenimiento Orange Comet, según anunció la misma compañía el miércoles 17 de agosto.

Más de mil piezas de arte digital representarán arquetipos de varios personajes que el actor ha retratado a lo largo de su carrera cinematográfica. Estos incluyen a Hannibal Lecter de la película ‘El Silencio de los Inocentes‘ y Odín en las tres películas de Marvel sobre Thor.

El actor comenzó su carrera como artista en el año 2005, y desde entonces sus pinturas se exhiben en galerías y cuestan miles de dólares. «Gracias a Orange Comet por inmortalizar a este anciano», escribió Hopkins en su cuenta oficial de Twitter.

As an artist, it's been terrific discovering NFTs as the new canvas. Thank you @orangecometnft for immortalizing this old man. "The Eternal Collection" is built on Jungian's archetypes, which I've referenced and conceptualized when building a character. https://t.co/ymJ1xkdWj3

— AHopkins.eth (@AnthonyHopkins) August 17, 2022