Ahora que trabajarán juntos de nuevo, Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa hablan del romance que tuvieron

107328

Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa trabajaron por primera vez juntos en la telenovela Amores verdaderos, en esa oportunidad iniciaron un romance.

Lea también: Marjorie de Sousa puso fin a los rumores que la vinculan con “Checo”, el piloto de la F1

Sin embargo, el amor no prosperó y se separaron en los mejores términos; incluso, a la fecha se llevan muy bien, incluso ambos actores revelaron porqué no siguieron juntos.

Los intérpretes a la fecha se llevan muy bien y recuerdan que salieron juntos en 2012 fecha en que se emitió el dramático. Ahora revelan porqué no siguieron sus amoríos.

Marjorie expresó: “Sí salimos, claro que sí. Ahorita le preguntan a él, a ver qué le dice. En ese momento sí pasó algo, salimos. Todo el mundo sabía. Pero cada uno tomó un camino diferente; la telenovela terminó, me fui a Estados Unidos, mil cosas y ya. Pero siempre será bonito porque, además, es una persona muy linda”.

Mientras que Eduardo Yáñez reveló: “Ya no salí con Marjorie por que ya no me peló.Una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar”.

Yáñez añadió: “¿Qué hizo falta para conquistarla? Nada, imagínate tiene todo”.

Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa hacen dupla en “Golpe de suerte”



Ante la pregunta si podría haber alguna reconciliación ahora que trabajarán de nuevo en la telenovela “Golpe de Suerte”, los dos artistas negaron tal posibilidad.

Marjorie de Sousa dejó claro que no hay posibilidades de retomar el romance ahora que compartirá créditos con Eduardo Yáñez en el dramático.

“Con Lalo (Eduardo Yáñez), de hecho, acabo de grabar otra cosa; un proyecto donde éramos la pareja protagónica”, dijo. “Estoy muy feliz, llevo mucho tiempo con mi pareja y, la verdad, lo amo”, reseñó People.

Asimismo, Eduardo Yáñez decidió cerrar el tema. “También respeto a su pareja”, concluyó.