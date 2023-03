Actor Andrés García quiere ver a sus hijos

69923

Tras meses de que el actor Andrés García mermara la salud por su problema de adicción ahora desea ver a sus hijos.

Lea también: Maluma dice que actuar en el Festival Vallenato es un sueño hecho realidad

La noticia la dio a conocer su esposa y contó que buscará a sus hijos, pues él mismo García le dio la autorización para hacerlo.

Andrés García está recuperando su salud y aunque aún no tiene la suficiente fuerza para caminar, recordó a sus muchachos Leonardo, Andrés y Andrea García, reseñó sdpnoticias.com

Luego de que el histrión de 81 años entrara en pleito, por medio de los medios de comunicación, con su hijo Leonardo García, ahora pide verlo a él y al resto de sus vástagos.

Según la información que Margarita Portillo, su esposa, de 59 años, dio sobre el actor le cuestionó sobre buscar a sus hijos para que pudieran hablar.

“Lo estuve pensando varias semanas en buscarlos y que ellos sepan si vienen o no y justo ayer le preguntó a Andrés y me dijo que sí”.

Asimismo, Portillo aclaró que el actor dominicano “está limpio” y que ya pasó el tiempo del síndrome de abstinencia que tuvo, pues recordemos que consumió cocaína.

Y aunque no aclaró cuándo es que iba a buscar a los hijos de Andrés García, mencionó que no creía que fuera para su cumpleaños el 24 de mayo.“No, no creo que sea para su cumpleaños”.

Un hijo de Andrés García reacciona



El dominicano impulsado por su esposa, dijo que sí quería ver a sus hijos.

Asimismo, como Margarita Portillo habló de la decisión de su esposo, contactaron al también actor Leonardo García, quien aún sin recibir la invitación formal, manifestó que sí desea ver a su papá.

“Yo amo a mi padre, siempre ha sido mi Capitán América y pues lo extraño mucho también, lo extraño mucho”.

Asimismo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante dejó claro que así como él debe aprovechar a Andrés García, el actor como padre también tiene que hacer lo mismo con sus hijos.

A lo que Gustavo Adolfo Infante le dijo: «Lo tienes con vida y lo tienes que aprovechar».

Leonardo García le respondió al comunicador: «él también a mí me tiene que aprovechar”.

Andrés García es un actor recordado por sus papeles en telenovelas pero uno de las actuaciones que lo marcó fue Pedro Navaja.