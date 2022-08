Usuarios denuncian que los bancos nacionales no están ofertando dólares

agosto 25, 2022 - 6:55 am

– Clientes de diversos bancos nacionales denunciaron a través de redes sociales que desde hace días se encuentra deshabilitada la opción de mesa de cambio para la compra de divisas. La situación afecta tanto las operaciones en línea de las instituciones financieras como aquellas realizadas de forma presencial en sus diferentes sedes.

Hasta el momento se conoce que clientes de Banesco, Banco Mercantil y el Banco de Venezuela han reportado la situación. Oficialmente ningúna de las instituciones ha explicado el motivo. Tan solo se han limitado a comunicar a las personas que vuelvan a intentar llevar a cabo la operación.

#banesco no he podido comprar dólares en la plataforma de banesco. Según indican que es de 9 AM a 11 AM y he intentado desde mucho antes de esa hora y nada. Bloquean la página, la inhabilitan y hasta le quitan líneas de codigo para que no funcione. @Banesco

— Moises (@Moises_DiDamaso) August 24, 2022