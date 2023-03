Sector farmacéutico prevé un crecimiento de hasta 8 % en 2023

66618

El sector farmacéutico venezolano registra un crecimiento sostenido desde el año 2020, de acuerdo con nuestros archivos periodísticos. Para este 2023, la Cámara de la Industria Farmacéutica aspira que este aumento se sostenga, y así alcanzar un crecimiento de hasta un 8 % del sector.

La previsión viene dada a que el sector pasa por un momento estable con tendencia a mejorar, según el presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica (Cifar), Tito López.

“Nosotros apostamos que este año debemos estar entre 6 % a 8 % de crecimiento sobre el 2022. Todavía es muy temprano para proyectarlo, pero como se comporta el mercado pensamos que estos son los números que deberíamos tener”, manifestó el director.

Incluso, Cifar espera que con la llegada del cuarto mes del año, el sector mejore de forma más notoria luego de un primer trimestre del año 2023 «no tan bueno».

López argumentó que es normal que enero no es un mes positivo para ningún sector de manera tradicional, sin embargo, febrero suele ser el mes en que las ventas toman un ligero auge, hecho que ocurrió en el sector farmacéutico, pero no con la intensidad que esperaban. No obstante, para el cierre de febrero del año 2023, el reporte de crecimiento fue de 14 %.

Más variedad de productos en las farmacias

El vocero de Cifar indicó el sector también prevé que en un corto plazo existe en Venezuela un catálogo más amplio de fármacos que comprende a la línea de medicinas específicas como medicinas sin prescripción.

“Estamos apostando que a partir del próximo trimestre, del mes de abril, empecemos a mostrar alguna recuperación, porque van a entrar nuevos medicamentos; habrá empresas transnacionales representadas por empresas nacionales”, señaló.

Por lo pronto, informó que fármacos como el losartán, acetaminofén y otros productos de alta demanda en el país ya están siendo producidas en todo el territorio nacional.



Noticia al Día