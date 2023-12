Opciones de financiamiento para comenzar un negocio

191868

Hoy día hay muchas opciones para conseguir financiamientos e iniciar un negocio, y con ello una nueva vida.

Muchas personas sueñan con la posibilidad de tener independencia financiera y no vivir toda su existencia dependiendo del salario de un empleador, por lo que anhelan un negocio propio.

Así, hay quienes deciden apuntarse en alguna escuela para aprender los principios sobre negocios y obtener un título en el área.

Pero, hay otras personas que han decidido ya cuál es el negocio que pueden empezar mañana mismo y simplemente iniciarse en este increíble mundo.

No obstante, no siempre es fácil encontrar una manera de financiar la idea o proyecto, sobre todo porque al presentar un plan de negocios, no todos los posibles inversores pueden mostrar interés, así como hay quienes no desean arriesgarse, especialmente cuando se trata de ideas muy innovadoras, ya que temen perder dinero.

Por ello, se comparten algunas opciones para conseguir un financiamiento para cualquier negocio que se desee emprender.

Dónde encontrar financiamiento para un negocio

En primer lugar, se deben tener en orden todos los documentos de la empresa que se está fundando. Esto ayuda a ganarse la confianza de los posibles inversores. Además, en estos, debe figurar el Acta Constitutiva de la misma, mantener un buen historial crediticio y crear un proyecto de negocio que sea bien atractivo.

La mayoría de los inversores o empresas prestamistas solicitarán el pasaporte del dueño del negocio, el CURP, el RFC, dado de alta ante el SAT, un comprobante de domicilio, entre otros recaudos básicos.

Antes de presentar la solicitud de préstamo, es importante asegurarse de haber leído todos los requisitos, para ahorrar tiempo y simplificar los procesos.

Algunos entes del gobierno que pueden ayudar son FONDESO, o Fondo de Desarrollo Social, que ayuda a emprendedores, pequeñas y medianas empresas. También, NAFIN, o Nacional Financiera, se caracteriza por ser una institución que ofrece planes de financiamiento a los emprendedores, grupos de mujeres y otros grupos.

De todas formas, se debe tener en consideración que en la actualidad es posible encontrar incluso préstamos en línea, así que no es tan complicado como pudo serlo antes.

Otras opciones para obtener préstamos

Además de lo mencionado, también hay otras opciones, tales como:

– Crowdfunding: esta es una alternativa para las personas que están comenzando en este mundo y desea lanzar un producto o servicio, así que recurren a una plataforma e invitan a otros usuarios, amigos, familiares, o extraños, a que aporten un poco para ayudarles a crecer, fijando una meta monetaria.

-Incubadoras de proyectos: u organizaciones que se dedican a prestar dinero a pequeñas empresas, considerando a directivos o personas interesadas en invertir en nuevos proyectos y aumentar sus ganancias.

– Alianzas con proveedores: si ya se tiene una empresa, se puede pactar con un proveedor, a cambio de materia prima o insumos, acordando un plazo para saldar la deuda.

Por último, en de resaltar que, en México, el papel de las pequeñas y medianas empresas, o PYMES, es muy importante, ya que ayudan a generar empleo y combatir la pobreza en el país, por lo que son imprescindibles para la estabilidad económica de la nación. Por ello, en las mesas de diálogo se han abordado temas importantes en materia económica, pues, en la nación mexicana un 70 % de las fuerzas productivas del país están conformadas por las Pymes.