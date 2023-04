80946

«No hay una receta única para sacar adelante tu negocio»

Luis Manuel Añez lanzará próximamente su libro «Consultaría empresarial efectiva», un compendio de estrategias y métodos para evaluar para garantizar el éxito de tu empresa o emprendimiento.

«Consultaría empresarial efectiva», así es el título del libro que saldrá pronto a la venta en Amazon y que recoge todo la experiencia y la investigación que Luis Manuel Añez, ingeniero Industrial venezolano, egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo, estado Zulia, ha procesado a lo largo de casi una década.

Añez es consultor de varias empresas y ha plasmado con éxito en su libro las mejores estrategias para crear y potenciar tus negocios. Para él la base del éxito, además de la disciplina, la constancia y el esfuerzo sostenido, todos importantes, requiere también del profundo conocimiento de todos los procesos que acompañan tu negocio y/o emprendimiento, porque «a veces, trabajar incansablemente no solo no basta, sino que termina siendo contra producente si antes no te has empapado de todos procesos que rodean y de aquello que necesitas realmente para sacar adelante tu negocio».

La mejor recompensa para su propio negocio de asesoría es ver cómo con su ayuda pequeños y grandes empresarios han evolucionado » creciendo a un ritmo constante».

Nada bueno es fácil ni mucho menos instantáneo

Para Luis Manuel, como pide siempre que lo llamen, lo primero que todo emprendedor o empresario debe tener claro es que las metas no son producto de recetas instantáneas y únicas, se requiere «implementar un sistema de procesos particulares en cada caso o para cada meta. Es imperioso combinar con sabiduría el recurso humano con los recursos materiales de los que dispones, apoyados siempre por un sistema financiero y administrativo suficiente y ordenado».

Desde 2019, Luis Manuel comenzó a asesorar a diferentes empresas, dentro y fuera de Venezuela y ha realizado foros y ponencias con los resultados de sus investigaciones y experiencias en los más de los 50 clientes con los que ha trabajado. Y ahora recoge toda esa experticia en su publicación «Consultaría empresarial efectiva», que podrás encontrar en Amazon.

Estoy feliz de poder recoger en este libro mis experiencias que además creo son de gran utilidad para colegas y estudiantes. Para mí es un manual o guía para quienes deseen innovar, corregir, reinventar, resetear o aún iniciar un negocio y adaptarlo a las desafiantes exigencias actuales del entorno laboral y de mercado».