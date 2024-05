Heliodoro Quintero: Venezuela es una oportunidad para el mundo y el petróleo es una gran oportunidad para el país

-El 18 de abril se venció el plazo de la Licencia General Nº44, emitida el 18 de octubre de 2023 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que permite transacciones que involucran a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en los rubros del gas y el crudo en la órbita de influencia estadounidense.

Foto: Will Marval

Sectores políticos de Estados Unidos presionaron por que el instrumento jurídico terminara de expirar y poder así volver al esquema de sanciones de “máxima presión” sobre Venezuela.

Heliodoro Quintero, analista en Energía y Petróleo, fue consultado sobre el tema por Noticia al Día y refirió que existe en la actualidad una gran oportunidad para el país de aumentar la producción petrolera, dentro de un contexto de limitaciones de medidas coercitivas de otros aspectos para poder llevar adelante el capital, tecnología, recursos humanos y facilidades técnicas para aumentar con el tiempo, los límites que rebasaron en los años de 70 y 90 con los tres millones y medios de barriles diarios producidos.

Foto: Will Marval

“Estamos claro que el mundo está consumiendo cada día más energía, desde el punto de vista industrial, empresarial y automotor transporte y Venezuela es una gran oportunidad para el mundo y el petróleo es una gran oportunidad para Venezuela”, considero el experto petrolero.

Se refirió al acontecimiento ocurrido el 18 de octubre del año pasado, en el marco del Acuerdo de Barbados se emitió una licencia denominada Licencia 44 con la que se despojaba a Petróleos de Venezuela todas las limitaciones y medidas coercitivas para poder exportar lo cual conlleva un paralelo financiero.

Explicó: “Tu exportas, cobras, tiene una parte bancaria financiera, se importa diluentes y se hacen las mezcla d gasolina y cuando se emite la Licencia que tenía su fecha hacer o no renovada por seis meses más al 18 de octubre de este año, la misma no es tan renovada sino remplazada por una licencia denominada 44 A”.

Foto: Will Marval

Esta decisión tomada de la Licencia por la Licencia 44 fue tomada el 18 de octubre y el 20 hubo humo blanco en la Plataforma Unitaria con un candidato político para las elecciones presidenciales escogido por los 10 partidos que integran dicha plataforma, dijo Quintero.

Señaló que cuando emiten dicha Licencia, que tenía su fecha a ser no renovada por seis meses más al 18 d octubre del presente año, deroga la Licencia en sí que permitía a PDVSA unos 300 mil barriles a través de intermediarios fueran a EEUU y no a China, donde hay una diferencia de días de flete, en descuentos que se le dan que implicaban para Venezuela uno 1500 a 2.000 millones de dólares por cada semestre. Son millones de dólares que no van a entrar al país.

Quintero aclaró que la Licencia 44 no tiene nada que ver con el proyecto de Gas Costa Afuera de un campo llamado Dragón localizado al norte de Paria y que supliría gas necesario para los trenes de Trinidad.

Javier Sánchez