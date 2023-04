Federación de Hoteles espera ocupación por encima de 90% en Semana Santa

72675

El presidente de la Federación de Hoteles de Venezuela, Alberto Vieira, informó que la actividad del sector fue tímida el pasado fin de semana, especialmente en los hoteles de las costas.

«Hemos conversado con algunos hoteles ubicados en zonas costeras del país como Tucacas, la zona costera de Miranda, de Carabobo, inclusive de Margarita y ellos nos han reportado que la ocupación no ha sido tan importante en este primer fin de semana«, dijo.

En el espacio A Tiempo de Unión Radio, resaltó que los prestadores de servicio estiman que la situación cambie a partir del jueves santo. Esperan una ocupación hotelera entre 90% y 100% en estas zonas del territorio para el próximo fin de semana.

Sin embargo, aclaró que este panorama no se presentará en el resto de los hoteles del país. «Esta no es la realidad nacional, pues nosotros promediamos que al final de la temporada existan hoteles con un 100% de ocupación, mientras que otros, que son una mayoría, que cuentan con dos o tres estrellas, no tengan una ocupación importante», explicó.

Informó el punto de inflexión del sector radica en la inestabilidad de los servicios públicos, especialmente en el interior del país. Destacó que los hoteleros hacen grandes esfuerzos para mantener la infraestructura. Detalló que en la actualidad hay 289 hoteles activos en todo el país.

Noticia al Día con información de Unión Radio