¿Elon Musk comprara Coca – Cola?

Elon Musk no ha esperado mucho para quedar nuevamente en la mirada del mundo entero, luego de haber invertido una suma de dinero llamativa por la compra de la red social Twitter, esta vez ha dejado a todos con la intriga sobre su próxima que adquisición la cual podría ser la empresa Coca – Cola.

Desde el principio, Musk aseguró que su principal objetivo sería garantizar la «libertad de expresión» en Twitter, pero algunos usuarios de la red social han expresado dudas sobre sus verdaderas intenciones, por lo que el millonario explicó con un mensaje él se posiciona «en contra de la censura que va mucho más allá de la ley».

Pese a todo, el espacio de Twitter sigue algo intranquilo con la llegada de su nuevo dueño, que ya avisó con un tuit de que quería hacer que la red fuera «lo más divertida posible», aunque lo cierto es que, cuanto menos, ha logrado que Twitter tenga más movimiento con su último tuit: «Voy a comprar Coca-Cola para volver a meter la cocaína». Este mensaje, por supuesto, no ha quedado sin respuesta.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022