Conindustria: el 45% de los productos que se consumen en el país son importados

Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), señaló que el sector industrial de Venezuela está usando un 35% de la capacidad instalada, por lo que tiene una capacidad ocioso del 65%.

De igual forma comentó que el 45% de los productos que se consume en el país es importado: “hay que trabajar para corregir eso, porque esos productos se pueden hacer en Venezuela”.

Sostuvo que se han venido revisando algunos aranceles, pero «es hora de que no haya una competencia desleal» contra los productos nacionales.

Dijo que se instaló el Estado Mayor Anticontrabando y éste «nos va a ayudar», puesto que entran muchos productos de manera irregular al país, así como también ingresan por aduanas productos falsificados.

Apuntó que hay que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero eso no se hace con productos importados, dado que éstos no dejan valor agregado y no van a recuperar el empleo.

«El consumo ha aumentado levemente pero con productos importados y no con los nuestros (nacionales)», sumó al tiempo que resaltó que «el consumidor al no tener poder adquisitivo se volca al producto más barato», que no necesariamente es de mejor calidad.

2024 será mejor

Luigi Pisella destacó que el 70% de los industriales venezolanos cree que los próximos 12 meses serán mejores.

Igualmente, estimó que al cierre del año 2023, «si el (último) trimestre es bueno, tener un crecimiento en torno a cero, es decir, tratar de cubrir el déficit que tenemos».

Manifestó en Globovisión que para el 2024, cree que el crecimiento económico podría estar en torno al 10%, si se corrigen los factores que servirán para potenciar la producción nacional.

Noticia al Día/Banca y Negocios