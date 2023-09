Cómo comenzar a hacer trading con petróleo en 3 pasos

161006

Debido a su posición dentro de los sistemas económicos y políticos globales, el trading de petróleo crudo puede generar ganancias significativas en casi todas las condiciones del mercado. Asimismo, la volatilidad de la industria petrolera ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que garantiza tendencias sólidas que pueden generar ganancias confiables tanto para los métodos de duración a largo plazo como para las transacciones oscilantes a corto plazo.

Puesto a que no conocen los detalles de estos mercados o no son conscientes de los peligros ocultos que podrían afectar las ganancias, los participantes del mercado con frecuencia no logran maximizar los beneficios de las variaciones en los precios del petróleo crudo. Además, no todos los instrumentos financieros que enfatizan el sector energético son iguales. Es más probable que un subconjunto de estos activos tenga resultados favorables. Los siguientes pasos deberían ayudarlo a comenzar a hacer trading con petróleo.

Comprenda cómo se mueve el petróleo crudo

El petróleo crudo está sujeto a las percepciones de la oferta y la demanda, principalmente bajo la influencia de la producción mundial y las situaciones económicas. Mientras que el aumento de la demanda y la caída o la producción plana alientan a los traders a ofertar más por el petróleo crudo, la abundancia de oferta y la disminución de la demanda impulsan a los traders a vender petróleo crudo en los mercados.

El aumento del crudo a $145,31 por barril en julio de 2008 fue el resultado de una estrecha convergencia entre elementos positivos. Por el contrario, la caída del crudo a $37,75 por barril en agosto de 2015 se debió a la estrecha conjunción de variables negativas. Cuando el petróleo crudo reacciona a condiciones mixtas, la acción del precio a menudo desarrolla rangos de cotización estrechos, con una actividad lateral que suele durar años.

Reconocer a la multitud

Los mercados de futuros de energía están dominados por traders y operadores de coberturas o “coberturistas” profesionales y los participantes del mercado toman posiciones para contrarrestar el riesgo físico y los fondos de cobertura especulan sobre la dirección a largo y corto plazo. En comparación con mercados como los metales preciosos o las acciones de alto beta de crecimiento, que son más dinámicos, los traders e inversionistas minoristas tienen menos efecto en este mercado.

Cuando los precios del crudo suben bruscamente, la compraventa minorista gana poder y atrae capital de los actores más pequeños atraídos a estos mercados por los titulares de primera plana y los entrevistados y comentaristas en los medios que defienden la tendencia. Las oleadas subsiguientes de miedo y codicia pueden amplificar el impulso de la tendencia subyacente, lo que lleva a clímax y colapsos históricamente poderosos que imprimen grandes volúmenes.

Elija petróleo crudo WTI contra el petróleo crudo Brent

West Texas Intermediate Crude y Brent Crude son los principales mercados donde las personas hacen trading de petróleo crudo. Mientras que el Brent proviene de varios campos en el Atlántico Norte, la producción de WTI ocurre en la cuenca del Pérmico de EE.UU. y otras fuentes regionales. En estas variaciones están presentes diferentes contenidos de azufre y grados API, con concentraciones menores denominadas crudo ligero dulce. Aunque la gente negoció activamente petróleo WTI más en los mercados mundiales de futuros en 2017, Brent ha mejorado en los últimos años como indicador de precios internacionales (después de dos años de liderazgo en volumen de Brent).

Los precios estables entre los grados terminaron en 2010 después de que los dos mercados divergieran drásticamente debido a un rápido cambio entre la oferta y la demanda. La producción de petróleo WTI creció debido al aumento de la producción de petróleo de EE.UU., impulsada por las tecnologías de esquisto y fracking, mientras que la perforación de Brent experimentó una fuerte caída.

Esta división empeoró por un estatuto estadounidense que se remonta al embargo petrolero árabe de la década de 1970 y prohíbe a las empresas petroleras nacionales vender sus acciones en mercados extranjeros. Las autoridades levantaron esta prohibición en 2015.

Conclusión

Para generar rendimientos frecuentes, los traders de los sectores del petróleo crudo y la energía deben poseer un conjunto de habilidades único. El trading de futuros de petróleo crudo y sus múltiples derivados requiere que los participantes del mercado comprendan los factores que afectan a la materia prima, la composición de la multitud, la tendencia del precio a largo plazo y las diferencias físicas entre los diferentes grados.

