Banco Mercantil realizará mantenimiento a su página este lunes

-El Banco Mercantil de Venezuela informó este domingo en su cuenta de Twitter que su plataforma estará parcialmente inhabilitada este lunes debido a un mantenimiento programado. El horario de suspensión será desde la 1:00 a.m hasta las 2:00 a.m. Los servicios que no se verán afectados serán los cajeros automáticos, los puntos de venta y las tarjetas de crédito.

La institución bancaria pidió disculpas a sus clientes por las interrupciones en algunos de sus servicios y agradeció su comprensión. Es importante destacar que este lunes será bancario debido a la celebración de “La Ascensión del Señor” según el calendario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

#MercantilBanco informa a su distinguida clientela que por mantenimiento en nuestra plataforma, estaremos presentando interrupciones en algunos de nuestros servicios el día: lunes 22/05/2023 en el horario programado desde la 1:00am hasta las 2:00am. Abrir hilo — Mercantil Banco (@MercantilBanco) May 21, 2023

Noticia al Día