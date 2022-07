Zlatan Ibrahimovic renueva con el Milan

julio 18, 2022 - 1:44 pm

Zlatan Ibrahimovic prolongó con casi 41 años, que cumplirá en octubre, una temporada su contrato con el AC Milan, anunció este lunes el club.

«El AC Milan está feliz de anunciar la renovación del contrato de Zlatan Ibrahimovic hasta el 30 de junio de 2023. El delantero sueco continuará llevando el número 11», anunció el club que regresó en mayo a la cima del fútbol italiano conquistando el 19º ‘Scudetto’ de su historia.

Su rol de líder, como principal relevo del entrenador Stefano Pioli, es esencial, pese a que el goleador, que ha pasado por Ajax de Amsterdam, Juventus, Inter, FC Barcelona, París SG, Manchester United y Los Ángeles Galaxy, jugó finalmente poco la pasada temporada, afectado por varias lesiones en los tendones de Aquiles y en la rodilla izquierda.

Tras terminar la temporada, sufriendo y frustrado por un tiempo de juego demasiado corto, se sometió a una operación quirúrgica en mayo para reconstruir su ligamento cruzado anterior, lo que se hacía indispensable tras meses de calvario.

Ahora deberá respetar una convalecencia de siete u ocho meses, lo que le impedirá jugar antes de 2023. Aunque el Milan le ofrece un año suplementario, su salario ha sido ampliamente revisado a la baja y comporta varias partes variables teniendo en cuenta sus partidos y actuaciones la próxima temporada, según la prensa italiana.

