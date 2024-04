Yulimar Rojas se lesiona y le dice adiós a París 2024

261390

Este viernes a través de sus redes sociales, la atleta venezolana y tetracampeona mundial de triple salto, Yulimar Rojas, informó la lamentable noticia de su no participación a la cita olímpica que se celebrará este verano en París.

La reina del triple salto pasó al quirófano, ya que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. El periodo de recuperación de este tipo de lesión amerita un tiempo de entre cuatro y seis meses, lo que supone que se perderá su tercera cita olímpica.

“Mi Venezuela, a la familia del Movimiento Olímpico y deportivo, especialmente a mis seguidores; quiero informarles que no podré participar en los Juegos Olímpicos de París 2024”, comunicó la plusmarquista.



“Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que mientras entrenaba al caer en el descenso de un salto tuve un dolor intenso que se diagnosticó a una lesión en el tendón de aquiles izquierdo. Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024”, enfatizó.

La doble medallista olímpica era la principal candidata a ganar la dorada por lo hecho en competencias anteriores donde ha roto récords y es vigente campeona del Mundial de la disciplina.

Rojas escribió que; “Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el porqué ha sucedido esto, sin embargo entiendo que, en los designios de Dios, nosotros solo somos instrumentos de su voluntad”

“Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos”, añadió.

