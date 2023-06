Yulimar Rojas se estrena en la Diamond League 2023 en busca de su tricampeonato

111980

La venezolana Yulimar Rojas tendrá este jueves 15 de junio su primera participación en la Diamond League 2023 de atletismo.

Rojas hará su debut en esta competencia en su quinta parada en Oslo, Noruega, en el Bislett Stadium. La prueba de salto triple comenzará a las 12.00 pm, informó la atleta criolla por sus redes sociales.

Mañana vemos acción en la quinta parada de la gira mundial de la Diamond League 💎 @Diamond_League



Hora: 12:00 pm 🇻🇪 #OsloDL💎@PanamSports pic.twitter.com/oyadIlXGNE — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) June 14, 2023

“Estoy muy emocionada por todo lo que pueda traer este año 2023 a mi vida en lo deportivo y también por mis proyectos personales. Este año es importante porque tenemos metas grandes: repetir la Liga Diamante, clasificar a París 2024 y tenemos el mundial al aire libre”, dijo.

“Quiero darle nuevas alegrías a Venezuela en la Liga Diamante y además poder tener salud y bienestar físico para encarar todo lo que viene. He entrenado física y mentalmente muy duro. Me siento muy entusiasmada porque esta Liga (Diamante) tendrá mucho nivel, hay muchas estrellas como siempre y es un evento que me encanta”, afirmó.

Por su tercer Liga Diamante

La caraqueña buscará el tricampeonato en la Liga Diamante. Rojas se llevó la edición 2021 con un salto de 15,48 metros, mientras que el año pasadao se quedó con su segundo Diamante con una marca de 15,28.

Yulimar Rojas registró 14,96 metros en su primera actuación de 2023 en el Campeonato Nacional de Clubes de España, en el estadio Vallehermosa de Madrid, el pasado domingo 11 de junio, registrando la mejor marca mundial del año.