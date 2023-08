Yulimar Rojas, primera tetracampeona mundial de triple salto: “He sacado la Yulimar guerrera”

146994

-Yulimar Rojas se convirtió en tetracampeona mundial de triple salto tras ganar en Budapest con su último salto de 15,08 metros, el viernes 25 de agosto.

Rojas declaró que el título es “especial” porque sufrió hasta el final y tuvo que sacar “la Yulimar guerrera que lleva dentro”.

La venezolana registró tres nulos durante su concurso y se jugó el título e incluso el podio, del que estaba fuera en el último salto, y rompió la barrera de 15 metros para conquistar su cuarta corona mundial al aire libre.

Leer más: Yulimar Rojas conquistó oro por séptima vez en Mundiales de Atletismo

“Estoy muy contenta este triunfo es para todo mi país. Son cuatro títulos mundiales”, expresó la atleta, de 27 años, por sus redes sociales, en una entrevista que concedió en la zona mixta del Centro Nacional de Atletismo de Budapest.

“Siempre he creído en mi. Para mi no hay techo, no hay barreras. Es verdad que no me encontré bien técnicamente y psicológicamente sufrí. No lo entiendo pero sabía que lo tenía. Sabía que estaba bien físicamente pero tenía que luchar con la Yulimar que tenía dentro y no sacaba. Sentí que el público intentó ayudarme mucho y fue magnífico”, dijo Rojas.

Yulimar guerrera en su último salto

“He sacado la Yulimar guerrera, la que no se da por vencida, y que pese a las dificultades siempre da un paso adelante. Es un título especial”, confesó la atleta venezolana, que desveló que su técnico, el cubano Iván Pedroso, la dijo al principio que iba a ser “una noche especial”.

“Ha sido así porque hacía muchos años que no pasaba por estas dificultades. Es un título muy trabajado pero soy muy feliz”, confesó.

Yulimar Rojas lloró de emoción

La caraqueña, de 27 años, lloró tras su victoria en Budapest. Muchos no saben que la criolla ha estado tratando de recuperarse de una tendinitis en una de sus piernas.

“Este año ha sido diferente. He perdido toda la temporada de invierno y he estado más tiempo de lo debido en Venezuela y quizá me ha pasado factura. Me encanta estar en mi país, eso es un problema con mi entrenador, que me pregunta siempre cuando vuelvo, pero creo que es el más orgulloso”, apuntó.

“Recuerdo en la pista, en medio del caos que tenía durante el concurso, que me dijo ‘creo en ti, sé que lo puedes lograr. Eres tú contra tú. Saca la Yulimar que sabemos que esta’. Por eso es un título muy especial, que voy a recordar muchos años. Lo van a recordar muchas personas, sobre todo las que no dudaron que lo iba a conseguir”, concluyó.