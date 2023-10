Yulimar Rojas nominada a Mejor Atleta del mundo

166110

-La venezolana Yulimar Rojas brilló en la temporada 2023 y está entre las nominadas a la Atleta del Año de World Athletics.

La reina del salto triple celebró su nominación con un emoji en su redes sociales. Rojas, que cumplirá 28 años el 21 de octubre, ganó todas las competencias que participó durante el presente año.

La caraqueña criada en Puerto Cabello, obtuvo su tercer Liga de Diamante de manera consecutiva con 15.35 metros. “Yuli” revalidó por 4ta vez su corona mundial en triple salto en Budapest con una marca de 15.08 metros.



En San Salvador, Yulimar Rojas se llevó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con un salto de 15.16, y su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El voto del Consejo Mundial de Atletismo contará para el cincuenta por ciento del resultado, mientras que los votos de los atletas y del público contarán cada uno para el 25% del resultado final.

Leer más: Yulimar Rojas cautiva a sus seguidores con una foto en la playa

Los aficionados que desean apoyar a Yulimar Rojas deben hacerlo por vía X (Twitter), dándole rt a la publicación de World Athletics. La venezolana ya ganó este galardón de la Federación Internacional de Atletismo Amateur en 2020.

Female Athlete of the Year nominee ✨



Retweet to vote for @TeamRojas45 🇻🇪 in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/0zLzcYR83u