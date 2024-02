Yulimar Rojas recibe un gran reconocimiento por su actuación en Belgrado

232113

Yulimar Rojas es la reina indiscutible del salto triple, llena de orgullo a su país en todas las competiciones y ahora lo vuelve a demostrar con un gran reconocimiento.

Su salto histórico de 15,74 mts (récord absoluto del salto triple), con el que se llevó la medalla de oro en Belgrado 2022, ha sido elegido como parte de los momentos favoritos de los campeonatos mundiales bajo techo.

Igual que la venezolana, también fue elegido el garrochista sueco Armand Duplantis. Este se quedó con la presea dorada de su disciplina en la competencia, al elevarse 6,20 mts. y conquistar el récord mundial.

Noticia al Día

En su propia liga 💫@TeamRojas45 🇻🇪 destroys her own world indoor record by more than 30cm to set an outright world record of 15.74m and claim triple jump 👑 in Belgrade!#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/GZEeSoNGKr