Yulimar Rojas competirá esta noche en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

-Yulimar Rojas vera acción este jueves 5 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La venezolana participará en la final del salto triple, que se disputará a partir de 10:00 pm (hora de Venezuela).

Yulimar Rojas quedó en el cuarto lugar en los JCC 2014

La criolla no tuvo suerte en su primeros JCC en Veracruz 2014, al conseguir un salto de 13,54 metros y ocupar la cuarta posición, mismo lugar en la prueba de salto de longitud con una marca de 6,53 metros.

“He tenido muchos logros y récords, pero no he conseguido la medalla en Centroamericanos y del Caribe. En el 2018 también deseaba competir, pero estaba lesionada y no pude asistir. Este momento lo considero una buena oportunidad para mi carrera”, sostuvo Rojas.

“Yuli” llegó a El Salvador de la mano de su entrenador Iván Pedroso, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 1998 en Maracaibo, con 8,45 metros (récord de competencia vigente) y medallista de plata en Cartagena 2006 con 34 años de edad.

“Para mí es un honor y una inspiración tenerlo siempre al lado guiándome. Esta competencia también es importante para él, quien regresa como entrenador, con su nombre escrito en récords. Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir con mis compañeros y con otras selecciones”, añadió Rojas.