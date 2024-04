Xavi seguirá como entrenador de Barcelona

Xavi Hernández decidió seguir como entrenador de Barcelona para la temporada 2024-2025, después de una reunión con el presidente Joan Laporta.

El español había anunciado hace unos meses su partida del club a final de temporada, sin embargo, ha cambiado de decisión y cumplirá su contrato hasta 2025.

El conjunto blaugrana ha ganado una Liga y una Supercopa de España bajo el mando de Xavi Hernández (llegó en noviembre de 2021).

Barcelona se encuentra actualmente a once puntos de Real Madrid en La Liga, fue eliminado en cuartos de final de UEFA Champions League por PSG y también se quedó sin Copa del Rey.

