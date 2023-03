Xavi: «Ganar al Madrid sería un golpe de autoridad»

61864

– El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que ganar al Real Madrid este domingo sería «un golpe de autoridad» y un «paso muy importante» para ganar la Liga.

«En caso de ganar, sería un golpe de autoridad. Estaríamos a doce puntos, no sería definitivo, pero sería un golpe de autoridad», aseguró Xavi en rueda de prensa el sábado.

«Es una oportunidad muy grande. No sería definitivo, pero sería un paso adelante muy importante para ganar la Liga», añadió el técnico azulgrana en la víspera del Clásico de la 26ª fecha del campeonato español.

El Barcelona lidera la Liga con nueve puntos de ventaja sobre los merengues, que no se pueden permitir fallar el domingo en el Camp Nou.

«Va a ser un partido muy disputado, ellos también querrán dominar, nos van a presionar arriba y es imprevisible», auguró Xavi, que apostó por ser protagonista con el balón.

«Vamos a intentar tener más dominio que en el anterior clásico» en la ida de semifinales de Copa, en el que el Barça, acabó encerrado atrás defendiendo su victoria 1-0.

«Intentaremos protagonistas con balón, mucho más que en las semis del Bernabéu», aseguró Xavi.

El técnico azulgrana no cree que las tensiones extradeportivas por el denominado «caso Negreira» pueda «desestabilizar» al equipo de cara al domingo.

«Estamos más estables que nunca. Vamos a competir e intentar ganar. Nos acercaría más al objetivo», aseguró Xavi, quien aseguró que nunca tuvieron ayudar de los árbitros cuando era jugador.

«La gente puede opinar lo que quiera, sé que ganamos de manera lícita. Nunca sentí que ganara por los árbitros. Si fuera así me voy para casa. Igual que no que quiero que me perjudiquen, no quiero que me beneficien», afirmó.

Xavi también confirmó la baja de Pedri, que se repone de una lesión muscular.

«Llegaba muy justo. Había un riesgo, ayer quiso entrenar y se resintió, no se sintió al 100% y estos partidos si no estás al 100 por ciento, mejor no jugar», dijo el entrenador barcelonista.

«Las sensaciones no eran buenas. No es una final, quedarán doce partidos, es importante, puede ser decisivo si ganamos, pero no es una gran final, no queremos perder a Pedri dos meses más», concluyó.

