Xavi anuncia que no continuará con el Barcelona al finalizar la temporada

-Este sábado 27 de enero, el FC Barcelona sufrió una derrota ante el Villarreal con marcador de 5-3, por lo que el técnico catalán, Xavi Hernández, anunció que no continuará con el club azulgrana a partir del 30 de junio, cuando termine la presente temporada.

La derrota del cuadro azulgrana se une a una serie de resultados adversos en los últimos días. Recientemente, el Barcelona fue eliminado de la Copa del Rey tras caer ante el Athletic Club de Bilbao 4-2, previamente cayeron por goleada 4-1 en la final de la Supercopa de España el 14 de enero ante el Real Madrid .

“Pienso que esto destensa la situación general. Me siento el máximo responsable. Se ha hecho un trabajo bueno, pero creo que mi proyecto como entrenador tiene que acabar el 30 de junio. Eso liberará a los jugadores. He pensado en el club. Me siento bien y de alguna manera me he liberado. Lo tenía decidido desde hace unos días. Quiero lo mejor para el club y lo mejor es que no siga el 30 de junio”, manifestó en rueda de prensa el estratega español.

“Creo que es una situación de sentido común. De pensar en el club, más que en mí”, agregó Hernández, quien previo al compromiso de esta tarde se sentía optimista ante la situación adversa del club.

El cuadro culé es el actual campeón defensor de LaLiga y, de la mano de su ex astro, volvió a la Champions League, luego de varios años de ausencia.

“Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores… Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio”, finalizó.

