Winston Maestre, con una bicicleta prestada: No se rinde y sueña con las Olimpiadas

Winston Maestre es un ejemplo vivo que cuando se quiere se puede. El joven ciclista, de 17 años, oriundo de Los Puertos de Altagracia, estado Zulia, es un joven luchador que decidió emprender su sueño de atleta en una bicicleta prestada.

Acompañado de sus padres y su representante Wilfredo Maestre, Karina Leal y Rolandy Hernández, Winston nos contó un poco de sus inicios en la disciplina, su actualidad y sus sueños como atleta de alto rendimiento.

El zuliano, quien actualmente se encuentra en la preselección juvenil venezolana, sueña con representar a Venezuela en unas Olimpiadas, por lo que su concentración está cien por ciento dirigida en alcanzar cada una de sus metas y emular los pasos del ciclista venezolano Luis Mora y el colombiano Nairo Quintana.

“Primero, antes de empezar quiero agradecer a Freddy Amesty, quien me motivó a empezar en el ciclismo y me prestó una bicicleta de aluminio rin 20. Él (Amesty) es el mecánico de la selección y me ayudó a incursionar en lo que más me gusta ahora”, expresó Maestre.

Por otra parte, el juvenil agradeció a la fundación Richard Parra por el respaldo en los circuitos donde ha participado, siendo su único patrocinio en la actualidad.

Maestre emprendió como atleta practicando el beisbol y el fútbol, pero desde que comenzó a pedalear, supo que la disciplina era su fuerte. A temprana edad, el juvenil comenzó viendo competencias ciclísticas junto con su progenitor, por lo que el interés fue despertándose a los ocho años.

Para el juvenil altagraciano, la base del éxito radica en el trabajo fuerte y la determinación de afrontar los obstáculos que le ha tocado vencer en su formación como ciclista profesional, pero lamentablemente no ha contado con el respaldo económico para costear sus implementos deportivos y pasajes.

“Todos los deportistas pasamos por obstáculos. Lo importante es no rendirse, por lo que debemos tener determinación y mente positiva para alcanzar nuestros sueños”, añadió.

En sus ratos libres, Maestre dedica su tiempo para ver videos de circuitos y el desempeño de otros atletas de la disciplina, para mejorar como atleta.

Su representante, Rolandy Hernández, destacó el desempeño de Maestre, quien a pesar de no contar con los implementos más sofisticados, ha logrado alcanzar los primeros lugares de varias competencias nacionales.

El joven zuliano, como cualquier atleta, desea conseguir nuevos patrocinantes y el apoyo económico de entes gubernamentales para seguir dejando el nombre del estado Zulia y Venezuela en lo más alto de las competencias.

Para quienes deseen ayudar con el sueño de Winston, comunicarse a través de su Instagram @maestrewinston_16, teléfono 0412-9970107. Para apoyos económicos pago móvil / Banco BNC/ C.I. 31.480.313 / Tel. 0412-9970107.

