Willson y William Contreras, los hermanos venezolanos serán titulares en el Juego de Estrellas

Willson y William Contreras alcanzaron uno de sus objetivos cuando coincidieron en un diamante de las Grandes Ligas el mes pasado. Los hermanos venezolanos harán realidad un sueño en el Juego de Estrellas.

La noche del martes, los Contreras se convertirán en la quinta pareja de hermanos que saldrán como titulares juntos en el clásico de mitad de temporada. También batearán uno detrás del otro por la Liga Nacional.

Willson, el receptor de los Cachorros de Chicago, será el sexto bate. William, receptor con los Bravos de Atlanta, será el séptimo como el designado. William quedó en la alineación titular luego que el toletero de los Filis Bryce Harper fue descartado por lesión.

Los dos hermanos se sentaron juntos en el medio de la segunda hilera de la foto del equipo de la Nacional previo a la práctica del lunes en el Dodger Stadium.

“Esto es algo que sólo puede pasar una vez en la vida, una experiencia que nunca olvidaremos”, dijo Willson, quien participa en su tercer Juego de Estrellas. “Es algo increíble para mi familia. Me siento orgulloso por todo lo que hemos logrado. Ojalá podamos compartir más tiempo juntos”.

Será la quinta ocasión que dos hermanos disputen el Juego de Estrellas de Grandes Ligas como titulares con la misma franela, y la primera desde 1992 cuando lo hicieron los Alomar Jr.

“Toda la familia está aquí; mis padres, mi hermano mayor, sobrinos y cuñada. Ellos se merecían estar aquí por todo lo que hemos pasado como familia. Estar atrás en el lineup será algo especial para nosotros”, agregó el receptor de Cachorros.

