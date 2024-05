William Contreras figura como candidato al MVP de la Liga Nacional

El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, figura como tercero en la lucha por el premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de las Grandes Ligas.

Contreras ha tenido el mejor inicio de temporada de su carrera, donde se ha vuelto un pilar fundamental para su equipo, que es líder de la División Central de la Liga Nacional.

El criollo batea para un promedio de 332 y un OPS de 931. A su vez, ha conectado siete cuadrangulares, lleva 37 carreras impulsadas y se ha robado tres bases.

Noticia al Día

MLB ranks William Contreras 3rd in the NL MVP race. Finally some respect pic.twitter.com/1vttBaycmk