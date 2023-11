Wayne Rooney confesó su adicción al alcohol: “Bebía hasta desmayarme”

180396

Wayne Rooney, máximo goleador de Inglaterra, confesó que sufrió adicción al alcohol durante su carrera como jugador profesional.

El exfutbolista del Manchester United dio estas declaraciones en una entrevista para el podcast Seven de Rob Barrow, leyenda del rugby.

Wayne Rooney confesó sobre su adicción al alcohol

“Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que les has decepcionado”, admitió el exdelantero de Everton y Manchester United.

“No sabia de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para superarlos. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”, indica Rooney sobre sus problemas mentales.

El oriundo de Croxteth debutó como profesional a los 16, con el Everton, para meses más tarde hacer su estreno con la selección absoluta de Inglaterra.

Wayne Rooney, con 18 años, firmó contrato con los Diablos Rojos, para convertirse posteriormente en el máximo goleador del club inglés con 253 tantos en 559 partidos.

“No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación”, añadió Rooney.

The emotional moment Wayne Rooney tells Rob Burrow 'I'll always be here'.



Subscribe now to Seven, Rob Burrow the new podcast: https://t.co/4NQ5TLlQ1z#SevenRobBurrow #BBCRadioLeeds pic.twitter.com/hSfbgrfTIc — BBC Radio Leeds (@BBCLeeds) November 7, 2023

Tras colgar los botines, Rooney decidió ser entrenador, y su primera experiencia en el banquillo fue con el Derby County en el Championship, para luego dirigir el DC United en la MLS.

El máximo goleador de la selección inglesa (53 dianas en 120 partidos) es actualmente el entrenador del Birmingham City, de la segunda división inglesa.

El exniño prodigio tuvo un incidente en 2016, para ser detenido en el siguiente año por conducir bajo la influencia del alcohol.

“Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros”, concluyó el exdelantero.