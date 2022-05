Warriors vuelve a vencer a Mavericks a pesar de los 42 puntos de Doncic

mayo 21, 2022 - 11:07 am

1884863

Los Warriors de Golden State levantaron una desventaja de 19 puntos para superar 126-117 el viernes a los Mavericks de Dallas de Luka, para colocar 2-0 la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Stephen Curry, con 32 puntos, y el pívot Kevon Looney, con 21 puntos y 12 rebotes en el mejor partido de su carrera, comandaron a los Warriors ante su público del Chase Center de San Francisco, California.

Luka Doncic plantó cara con 42 puntos para los Mavericks, que dejaron escapar un triunfo crucial después de avasallar a los Warriors en la primera mitad.

El esloveno recordó que los Mavericks fueron capaces de remontar un 0-2 en contra en la anterior serie ante los Phoenix Suns, el mejor equipo de la fase regular.

La eliminatoria se traslada a Dallas para los dos próximos partidos, comenzando por el tercer juego del domingo en el American Airlines Center.

💥 32 points for Steph Curry

💥 10 in the 4th Q on 4/4 shooting

💥 8 boards, 5 dimes, 6 threes@StephenCurry30 powers the @warriors 19-point comeback in Game 2! pic.twitter.com/ijA2pyRucc

— NBA (@NBA) May 21, 2022