Warriors superan a los Mavericks en el inicio de las Finales del Oeste

Golden State Warriors venció 112-87 a los Dallas Mavericks en el inicio de las finales de la Conferencia Oeste, la noche de este miércoles 18 de mayo.

El equipo californiano dominó a Dallas de principio a fin, que vio cómo su estrella, Luka Doncic, fue opacado totalmente por el talento de Stephen Curry (21 puntos y 12 rebotes) y Andrew Wiggins (19 puntos).

Los Warriors tomaron una ventaja de dos dígitos en el primer cuarto y la mantuvieron hasta el descanso. Dallas tampoco supo reaccionar a la vuelta del vestuario y terminaron perdieron por una diferencia de 25 puntos. Un balde de agua fría para los dirigidos por Jason Kidd en el primer partido de las Finales del Oeste.

Los Mavericks, que venían de eliminar a los Suns en las semifinales de conferencia con un impresionante partido de Doncic, llegaban a este juego con menos días de descanso que los Warriors.

Esa situación parecer haberle pasado factura a los tejanos, quienes se mostraron muy imprecisos en las transiciones de ataque en el Chase Center de la ciudad de San Francisco.

