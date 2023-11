184877

-En redes sociales circulan hechos de violencia y desorden suscitados previo al enfrentamiento entre la Vinotinto y Ecuador por eliminatorias suramericanas. Un grupo de fanáticos alteró el orden público para ingresar al recinto deportivo violando las normas de la logística programada, provocando que muchos que compraron la entrada no pudieran ingresar a ver el partido.

En diversos videos se aprecia la multitud de aficionados saltándose las cercas en las inmediaciones, otros intercambiando golpes y empujones con el personal de seguridad que cumplía labores de mantener el orden en el Monumental.

Los sucesos que generaron caos y desorganización, se presentan después de que durante la semana previa al compromiso se debatiera el posible cambio de sede de La Vinotinto, con el estadio José Antonio Anzoátegui como fuerte candidato para ser la próxima casa que reciba a la selección nacional.

Centenares de fanáticos se quejaron por la falta de seguridad que provocó que muchos de ellos no pudieran ingresar al estadio, perdiendo su entrada con la la ilusión de apoyar a la Vinotinto.

“No había una empresa de logística, afuera colocaron a unos chamos de staff y no sabían llevar el evento. Los policías y los guardias no hicieron nada, la gente se coleaba y no pasaba nada”, explicó Ignacio Rivas a Efecto Cocuyo, quien vino desde Caracas para presenciar el partido.

