Victoria Chacín: “El culturismo es mente y cuerpo”

Desde hace dos años la zuliana Victoria Chacín radica en México persiguiendo sus sueños para destacar en el culturismo, con la meta de convertirse en un futuro en Miss Olimpya. El esfuerzo y la constancia caracterizan a la joven de 28 años, quien trabaja arduamente en territorio mexicano para dejar el nombre de Venezuela en lo más alto de las competiciones.

La pandemia motivó a la culturista zuliana a participar en eventos de otras latitudes, ya que en su natal Maracaibo fue preparándose mas no pudo competir por las restricciones sanitarias de ese momento.

Victoria Chacín practica el culturismo por su hermana

Emulando los pasos de su hermana, Chacín se inició en el mundo del culturismo hace ocho años para mejorar su estado físico y demostrar que puede ser constante a través del entrenamiento.

“Todo empezó alrededor de unos ocho años, porque ya conocía el mundo del culturismo, pero no lo había vivido. Lo viví, pero no en mí, sino a través de mi hermana. Yo era la persona que la ayudaba con el vestuario y estar detrás del escenario con ella en todo el proceso. En ese momento me animé, porque para mi familia fui la gordita que nunca le iba a gustar el ejercicio”, destacó Chacín.

La zuliana ya brilla en México

Durante su estadía en Nuevo León, México, la oriunda de Maracaibo debutó en dos eventos, acreditándose el primer lugar del podio de tres competiciones de la categoría Wellness femenil en la Copa Regia y Mr. y Miss Monterrey.

Chacín agradeció a su preparador y coach Carlos Delgado, al nutricionista Yimmi Vera, a su compañero sentimental Andy Curiel y al entrenador Heliberto Morán, quienes la han apoyado desde sus inicios para su desarrollo como atleta.

Para la zuliana el culturismo la ha impulsado a ser mejor como persona y atleta, donde progresa constantemente para sacar lo máximo de ella, enfocándose día a día en destacar tanto en su rutina de entrenamiento y en su estricta nutrición para ver frutos de su esfuerzo a futuro.

“El culturismo es mente y cuerpo. Hay veces que quieres comerte una galleta, un helado o simplemente degustar una ensalada con aderezo, pero no puedes porque en el culturismo radica lo exacto. Mi dieta es rica en pollo, vegetales y mucha hidratación. Cada tres horas debo alimentarme, todo depende de las horas que esté despierta”.

La rutina de ejercicio de Chacín

Asimismo, destacó que “en cuanto a mi rutina de entrenamiento, es bastante dura, pero no imposible. A medida que va pasando el tiempo cambiamos peso, ejercicios, repeticiones y rapidez”.

La joven atleta indicó que cada vez son más las mujeres que se han unido al mundo del culturismo. Por otra parte, expresó que es necesario invitar a la población femenina a los eventos y destacar la historia de las mujeres que han logrado el éxito a través de la disciplina deportiva.

En sus cortos tiempos libres, a Victoria le gusta mezclar trance, un género musical electrónico que desarrolla junto con un compañero con el que comparte dúo.

Por último, la culturista marabina indicó que el deporte no sólo requiere de constancia, sino también de inversión para costear su dieta, suplementos y vitaminas, por lo que trabaja 13 horas como entrenadora personal para perseguir sus metas. No obstante, su trabajo lo disfruta, ya que puede motivar a otras personas para su crecimiento personal y motivacional.

“Disfruto mucho mi trabajo. No lo veo como trabajo a pesar de que son 13 horas continuas diarias. El ayudar y enseñar a mejorar es otra de mis pasiones, y siempre busco llevar a las personas a tener confianza en sí mismas para mejorar en diferentes aspectos de su vida”.

Victoria Chacín es ejemplo de lucha de la mujer venezolana que busca sobresalir en una fuerte disciplina, donde paso a paso ha ido materializando sus sueños con el objetivo de representar con orgullo a Venezuela.

