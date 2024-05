Victor Wembanyama ganó el Premio Novato del Año en la NBA

El francés Victor Wembanyama, estrella de los Spurs de San Antonio, se quedó con el Premio Novato del Año de la actual temporada de la NBA. Superó en las votaciones a Chet Holmgren y Brandon Miller.

Wembanyama registró 21.4 puntos, 10.6 rebotes, 3.9 asistencias, 3.6 tapones y 1.2 robos en lo que fue una de las mejores temporadas de “rookie” de todos los tiempos.

Por otro lado, el joven sensación se unió a Tim Duncan y David Robinson como los únicos Novatos del Año en la historia de la franquicia.

The 2023-24 Kia NBA Rookie of the Year is… Victor Wembanyama!#NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/tgxkaeA1bS