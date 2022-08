Venus Williams, con 42 años, volvió a jugar un partido de tenis (+Videos)

agosto 2, 2022 - 3:29 pm

Venus Williams perdió este lunes ante la canadiense Rebecca Marino en su retorno a la modalidad de singles, luego de casi un año de ausencia, pues pasaron 343 días para volver a la actividad.

La ganadora de siete veces títulos de Grand Slam cayó por 4-6, 6-1, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Washington, en su primer partido de singles desde agosto del año pasado.

Antes del torneo de cancha dura que sirve como preparación para el U.S. Open, Williams jugó por última vez un duelo de singles el 23 de agosto del 2021 en Chicago, que perdió con Su-Wei Hseih. Williams disputó los dobles mixtos con Jamie Murray en Wimbledon.

🇺🇸 @Venuseswilliams edges past Marino for the opening set, 6-4! #CitiOpen pic.twitter.com/29ZhjA7Ufq

La veterana estadounidense, ganadora de siete torneos Grand Slam, desperdició una ventaja de 4-1 en el tercer set y acabó sucumbiendo 6-4.

Thank you for an unforgettable show tonight, @Venuseswilliams 👋

DC fans won’t forget it anytime soon 💙#CitiOpen pic.twitter.com/5Ve4GqiVGX

— Citi Open (@CitiOpen) August 2, 2022