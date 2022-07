Venezuela se corona campeón del latinoamericano de motocross en Mx1 (+Fotos)

julio 12, 2022 - 10:47 am

1897223

El equipo de Venezuela se coronó campeón del Campeonato Latinoamericano de Motocross MX1 – Cajamarca 2022, el cual fue realizado en Perú.

La Selección de Venezuela estuvo conformada por Raimundo Trasolini, Carlos Badiali, Daniel Bortolin y Xavier Claro. Trasolini y Badiali consiguieron el primer y segundo lugar respectivamente al correr la primera manga.

“Lo dije desde el día uno que no me importaba quien ganara el título pero si quería que ese título llegara a venezuela. Me siento feliz por esto, luego de tantas lucha con mi rival de vida @raitrasolini nadie se esperaba esto, pero somos un equipo”, expresó Carlos Badiali, al mismo tiempo que felicitó a su compañero de equipo por ganar el primer lugar.

Los deportistas venezolanos mostraron un gran desempeño a pesar de las dificultades que presentaba la pista, ya que la ciudad de Cajamarca está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en el área montañosa del norte de Perú, en la cordillera de los Andes.

View this post on Instagram Una publicación compartida de badiali22 (@badiali22)

View this post on Instagram Una publicación compartida de mxvenezuela (@motocrossvenezolano)

Lee también: Venezuela organizará el Preolímpico de fútbol de la Conmebol

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día